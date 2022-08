Calvin Harris sorprende con ‘Funk Wav Bounces Vol 2’, su nuevo álbum

Calvin Harris seguro que ha descorchado una botella de champan esta noche, y no es para menos, hoy ha lanzado en todas las plataformas su nuevo disco Funk Wav Bounces Vol. 2, el cual ha tenido en vilo a sus fans desde que empezase a sacar adelantos a cuentagotas. Además, hace unas semanas pudimos ver en sus redes sociales el tracklist de este esperado LP del productor y DJ. Ya esta disponible la posibilidad de hacerle presave, algo que sin duda recomendamos.

Los adelantos comenzaron con una atrevida colaboración con Dua Lipa y Young Thug la cual bautizaron como Potion. Seguidamente lanzó Stay With Me, la cual contaba con artistas de la talla de Justin Timberlake, Halsey y Pharrell Williams. New Money feat. 21 Savage fue otro de los lanzamientos previos al lanzamiento de su disco. Por último, pudimos escuchar New to You, que está interpretada por Normani, Tinashe y Offset.

En sus redes sociales el artista subió un pequeño tráiler en el que podíamos leer los nombres de algunos de los artistas que participaran en este disco. El video sigue la estética psicodélica (y que está tan de moda últimamente) que aparentemente tendrá el disco completo, en el podemos ver a un loro el cual está pinchando en un tocadiscos.

En principio el nuevo LP del artista británico saldría el día 2 de agosto, aunque por motivos que desconocemos hemos tenido que esperar hasta bien entrada la madrugada del viernes 5 de agosto para poder disfrutar al completo de su nueva creación.

Este disco está conformado por un total de 14 canciones, y todas ellas llevaran artistas de lujo como colaboradores. La secuela del disco que salió en el 2017 deja patente la potente lista de contactos del DJ de las islas, el cual contará con Snoop Dogg, Busta Rhymes o Jorja Smith.