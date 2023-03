Tras el lanzamiento de su tercera colaboración, Ellie Goulding y Calvin Harris, Miracle, se han vuelto a unir, en esta ocasión para el esperado vídeo musical de su nueva colaboración, un tema que desde su lanzamiento ha tenido una gran acogida en todas las plataformas digitales.

Con esta canción, Ellie Goulding y Calvin Harris cierranla trilogía que comenzaron con I Need Your Love en el año 2013 y Outside un año después, dos canciones que a día de hoy suman 800 millones y por otro más de 600 millones de visualizaciones en YouTube.

Durante una entrevista con Zane Lowe en Apple Music 1, Calvin Harris reconocía la gran admiración hacia Ellie: «Y yo me quedo pensando bueno es que obviamente es muy fácil para ti, es como el oro absoluto, el mejor vocal que he oído en años de una canción de baile…Definitivamente tengo muy claro lo que me gusta y lo que no de la música y los artistas».

MIRACLE VIDEO TOMORROW!! 1pm

🖤🖤🖤 pic.twitter.com/dMIwjXBvzh — Ellie Goulding (@elliegoulding) March 23, 2023

«Uno de mis gustos es la voz angelical de Ellie Goulding. Única en su especie. No vas a conseguir esto de nadie más. Ellie puede hacer un montón de cosas diferentes, pero para mí, esto que ha hecho es de mis cosas favoritas y sólo ella puede hacerlo, en mi opinión», añadía.

En el videoclip, Ellie Goulding escenifica la vulnerabilidad ante el amor, en una canción con una letra muy emotiva a pesar de sus ritmos bailables. Un videoclip que como era de esperar, no ha tardado en entrar en las tendencias de Youtube.

Cabe recordar que Ellie Goulding estrenó este tema tras haber tenido que anunciar, nuevamente el retraso del lanzamiento de su álbum Higher Than Heaven. Un disco del que ya se conocen canciones como By the End of the Night, Let It Die o Like A Saviour y que finalmente verá la luz el próximo 7 de abril.