Beret anuncia que ha terminado su próximo álbum

El nuevo disco de Beret cada vez está más cerca. El artista sevillano ha reaparecido a través de sus redes sociales para anunciar que ha terminado su disco más esperado, un disco que sus fans llevan esperando desde hace mucho tiempo.

Fue hace un mes cuando Beret anunció que estaba terminando y ultimando los detalles de su nuevo disco, y ahora, ha confirmado que ya está terminado. Un disco muy especial y el proyecto musical más personal de su carrera, pues incluirá una canción dedicada a su hermana fallecida.

Por otro lado, tras anunciar que el disco ya estaba terminado, el artista no ha dudado en hablar de nuevo sobre la canción que ha dedicado a su hermana. Una canción que hace unos meses compartió a través de su cuenta de Instagram y que emocionó a todos sus seguidores.

YA TERMINE EL DISCOOOOOOOO — Beret (@JavierBeret) August 7, 2022

«Hice esa canción para desahogarme, para realmente sacar la emoción y las palabras que en ese momento sentía. Lo hice el día siguiente de lo que sucedió y es de esas canciones que las compones y, cantándola no podía terminarla en ese momento y la dejé a medias», explicó el artista sobre esta canción.

Además, Beret ha reconocido que se trata de la canción más especial de su carrera y la que más le costó componer: «Es muy gratificante como hermano, claro. En vez de buscar terminar la canción, quiero buscar el momento que me lleve a hacerlo, porque no quiero pasarlo mal gratuitamente, quiero que en el momento que componga lo pase mal, pero con un sentido bonito que es recordar a mi hermana».

En cuanto a su nuevo disco, el artista explica que: «He estado tres años haciendo el disco y parece que no me lo creo, porque tengo la rutina y no me lo creo aún. Espero que dentro de poco pueda decir fecha pero para mí es mejor que el anterior, así que, ya veréis». De esta forma, deja caer que no tardará mucho en ver la luz.