Lydia Lozano no se quiso sentar en Sábado Deluxe junto a Al Bano y fue muy criticada por ello por parte de todos sus compañeros y colaboradores de Sálvame. Todos menos una persona, Belén Esteban, quién dio la cara por ella y entendía perfectamente su situación. Esto provocó que tuviese un enfrentamiento con su compañera Laura Fa.

Durante la visita de Albano la pasada semana al programa, la colaboradora excusaba su ausencia en su madre, al explicar que le había dado un parraque y por ello no pudo ir. Todo apunta a que no acudió al programa para no volver a sufrir después del error que cometió hace años al decir que la hija del cantante se encontraba viva. Una información falsa que ha hecho mucho daño a la familia y que Lydia Lozano todavía no ha superado.

Muchos han criticado la ausencia de Lydia y Belén Esteban daba la cara por su compañera enfrentándose a Laura Fa #yoveosálvame https://t.co/X1WNzahAPY — Sálvame Oficial (@salvameoficial) November 21, 2022

Es por ello que Belén Esteban entiende que Lydia Lozano no se presentara para evitarle a su madre el sufrimiento, pero no todos piensan así. Laura Fa no era capaz de comprender que todavía no hubiese superado este tema: “Me parece lógico que no se siente, pero desproporcionado el ataque de ansiedad, a lo mejor es algo que debería tratarse”, comentaba la colaboradora.

Belén Esteban no tardaba en defenderla: “Yo entiendo a Lydia y tú, Laura, en la reunión has dicho una cosa y ahora en el plató nos has dicho otra», expresaba muy enfadada. Gema López que también se encontraba en el programa apoyaba a Belén al afirmar que Laura Fa antes había comentado otra cosa.

¿Quieres que Lydia Lozano se siente con Albano?

RT- NO

MG- SI#yoveosálvame #SABADODELUXE pic.twitter.com/ilpVnpDA8T — Rafael García López ❤️🔻💜 (@RafaelGarciaLAF) November 18, 2022

Al Bano estallaba en directo la pasada noche cuando se enteraba que Lydia Lozano no iba a acudir: “Me parece que tiene las lágrimas como una fábrica interior, como el mes de marzo su lluvia, cada día. Lágrima fácil. Me parece que es una gran actriz, una muy buena actriz”, concluía el cantante.