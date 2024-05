Belén Esteban, contra María José Campanario: «Deseo que seas feliz, pero no me toques los coj****»

El pasado miércoles 29 de mayo pudimos disfrutar de un nuevo programa de Ni que fuéramos en el Canal Quickie. Una de las grandes protagonistas de la tarde fue Belén Esteban, que no tardó en pronunciarse ante las declaraciones de María José Campanario en Y ahora Sonsoles con motivo de su cumpleaños.

Entre otras cuestiones, la odontóloga se sinceró sobre su relación con Jesulín de Ubrique. Entre otras cuestiones, aseguró que no se le ha llegado a dar el respeto que se merecía. Unas declaraciones que acabaron por incendiar a Belén Esteban. A pesar de que la colaboradora quería guardar silencio por su familia, no pudo evitar soltar algún que otro comentario.

Tras las palabras de María José Campanario, la de Paracuellos no tardó en pronunciarse en el programa en el que colabora: «Dijo que era feliz y me alegro enormemente. Dice que vive muy tranquila desde hace poco y también me alegro, pero lo que no me interesa no lo veo», reconoció la tertuliana.

Belen Esteban leyendo la carta de la Campanario que nos dió una noche mágica en el Deluxe de memes constantes con La Jose ¡Dentro hilo con las mejores frases!#NiQueFuéramos29M pic.twitter.com/dyyNVES16j https://t.co/Th3PqJEA04 — telemagazine (@telemgzn) May 29, 2024

Lejos de que todo quede ahí, y después de todo lo vivido en los últimos años, Belén Esteban quiso recordar algo muy concreto. ¿En qué consistía? En una carta que la propia María José Campanario le dedicó, algo que le dolió profundamente: «Si recordamos la carta que hizo hace años…»

Y continuó: «Está en su libre derecho de hacer lo que le dé la gana, pero apagué la televisión porque ella tiene a sus hijos con su marido y yo tengo a mi hija con mi marido que, aunque no le haya engendrado, es el padre que ha tenido mi hija», aseguró con contundencia la colaboradora de Ni que fuéramos.

Por si fuera poco, Belén Esteban ha dejado claro quién es el verdadero responsable de que haya cualquier tipo de conflicto en este sentido, y no es otro que Jesulín de Ubrique: «El único culpable que hay aquí es Jesús, aunque creo que su mujer no ha ayudado… pero ella no tiene la culpa, la tiene el padre», incidió.

Aprovechando la ocasión, la tertuliana confesó que María José Campanario sigue su programa: «Yo sé que ella nos ve aunque diga que no, tengo mis fuentes». Además, acabó lanzándole un dardo envenenado que no dejó indiferente a nadie: «Llevo 13 años recuperada, ni una recaída. Y yo por lo menos no he ido a un juzgado».

Lejos de que todo quede ahí, y a pesar de estar parándose los pies constantemente para que la cosa no fue a más, Belén Esteban no tardó en dirigirse a la mujer de Jesulín de Ubrique para que tuviera algo muy presente: «Vamos a dejarlo aquí. Deseo que seas feliz, pero no me toques los cojones».