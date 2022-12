Bea Retamal confirma su ruptura con Dani G en directo en ‘Pesadilla en el paraíso’

El pasado miércoles 21 de diciembre tuvo lugar la gran final de Pesadilla en el paraíso en Telecinco. Bea Retamal era una de las finalistas y en su paso por el programa destaca su relación con Dani G, que retomaron después de haber roto antes del programa.

Hace unos días salieron a la luz rumores de una infidelidad por parte del chico hacia la concursante después de que él fuera expulsado de la granja y mientras ella todavía estaba allí dentro. El pasado domingo se reencontraron en el debate y ella le dio un sobre cuyo contenido se desconocía. Muchos eran los que apuntaban que sería una carta de ruptura.

Dani G ha olvidado a Bea muy pronto, el exconcursante le habría sido infiel #PesadillaParaísoFinal 😲 https://t.co/587uaJ0O8E — Pesadilla en El Paraíso (@pesadillaparais) December 22, 2022

Una vez terminado el reality, Bea Retamal ha entrado a plató para hablar sobre sus impresiones. Carlos Sobera ha ido directo al grano y le ha preguntado sobre el contenido de la carta. “Son cinco hojas de carta. Intenté expresarme lo mejor que pude, tuve mucho tiempo para pensar. Tenemos una relación muy tóxica que no es ejemplo de nada. Se puede llamar de todo menos amor”, se ha sincerado la ganadora de Gran Hermano 17.

“Yo no quiero darle el ejemplo a mi prima de que esto es amor o a gente que me siga desde su casa. Le quiero, pero me tengo que querer más a mí. Me tendrá como amiga, siempre le voy a recordar con una sonrisa. Yo le llamaba salvavidas porque me sacó de una relación tóxica, pero en este caso el salvavidas tengo que ser yo, tengo que salir a flote yo sola, no tengo que esperar a nadie”, contestaba la finalista confirmando las sospechas.

Dani G que se encontraba en ese momento también en plató ha querido responder: “Aterriza, rodéate de los tuyos, piensa en ti misma y lo que tú decidas yo lo voy a respetar por encima de todo. Bienvenida a la realidad”. Así ha sido el fin de la relación entre los dos concursantes, de cuyos altibajos han sido testigos todos los espectadores de Pesadilla en el paraíso.