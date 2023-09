Bad Bunny desvela que su nuevo disco verá la luz antes de que se termine el año

El regreso a la música de Bad Bunny cada vez está más cerca. El artista puertorriqueño es el protagonista del último número de la revista Vanity Fair, donde además de ser portada, ha concedido una extensa entrevista en la que ha hablado sobre su próximo disco.

La entrevista comienza con Vanity Fair asegurando que Bad Bunny «este otoño lanzará un nuevo álbum», no obstante, expresan que es «un tema sobre el que tanto el artista como su publicista insisten en evitar tratar», aunque el inminente lanzamiento de su nuevo disco es el motivo de la entrevista.

No obstante, el artista prefiere no confirmar la noticia. De esta forma, desde la entrevista señalan que: «Cuando le felicito por su próximo disco me responde, impávido: “¿Quién te ha dicho eso?». Unas declaraciones tras las cuales, Bad Bunny sí que da algunos detalles sobre su quinto disco.

El artista puertorriqueño aún no tiene un título confirmado para su próximo disco, no obstante, desde la revista aseguran que se trata de un proyecto discográfico muy potente, que «tiene potencial para ser el más personal de su carrera hasta la fecha».

En palabras de Bad Bunny, el artista afirma que: «Ahora más que nunca me siento con la confianza suficiente de hablar sobre lo que pienso, lo que siento y lo que estoy viviendo a través de mi música». Y admite que «es imposible que el álbum que salga después de Un verano sin ti suene igual. Siempre voy a buscar un modo de hacer algo nuevo».

Por otro lado, sorprende que el artista ya no se niega a cantar en inglés. Durante su entrevista con el citado medio, se muestra más abierto a la posibilidad de lanzar un tema en otro idioma que no sea el suyo: «Algún día, con la canción o el colaborador indicado, cantaré en inglés, pero nunca voy a hacerlo solo porque alguien diga que necesito llegar a una determinada audiencia», aclara.

