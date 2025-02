Las Azúcar Moreno han sido las invitadas del lunes en El Hormiguero, siendo las que han comenzado la última semana del mes de febrero. Las artistas han acudido para promocionar la canción Ya no queda nada, su nuevo single, que han publicado sin la ayuda de ninguna gran discográfica, por lo que se han convertido en artistas independientes después de décadas de éxitos. Para ellas se trata de un cambio importante en su carrera, después de que durante los años 90 fueran uno de los grupos de mayor éxito de nuestro país. Con Pablo Motos han hablado de este cambio, pero también de cómo ha sido su vida, un repaso a años en los que han estado en los escenarios más relevantes y, también, en los programas más vistos de la televisión.

Entre las experiencias que más las han marcado, está un pequeño accidente que vivieron en Argentina por culpa de un equipo de rugby. Aquello les hace que siempre que acuden a una actuación pidan al promotor que sus habitaciones de hotel estén en una planta lo más baja posible, así evitan tener que utilizar el ascensor, que evitan siempre que pueden para que se pueda repetir algo así. Es por eso que en una reciente actuación en Miami tuvieron que atravesar la cocina del hotel cada que vez que querían entrar o salir a sus habitaciones, ya que era la única manera de tener acceso a las escaleras, debido a que los clientes solo tenían ascensores como opción para moverse.

Lo que les sucedió, tal y como le contaron al presentador de El Hormiguero, es que en una actuación en Argentina tenían que subir a un piso muy alto. «Se metió medio equipo de rugby, que estaban allí alojados», lo que provocó que el ascensor se parase. «Empezamos a gritar las dos», un mal momento que todavía no han superado y que prefieren no repetir nunca más: «Nos quedamos traumatizadas», ha confesado Toñi. «A raíz de ahí nos quedó este trauma. No podemos cogerlo ni locas», aseguran.

Al saber de este problema que tienen, Pablo ha querido recordar que Toñi llegó a subir hasta la planta 25 de uno de los grandes hoteles de Benidorm. «Sí, pero subí andando. Mi hijo había reservado en un sitio arriba espectacular y subí». Su miedo es tan grande, que apenas puede meter el pie en un ascensor: «Tengo que hacer algo para este trauma», ha reconocido.

El problemático aumento de pecho de Toñi, de Azúcar Moreno

Otro de los traumas, aunque este lo ha podido superar y arreglar, era el tamaño de su pecho, por lo que decidió realizarse un aumento, pero luego se arrepintió. «Eran grandes, eran muy grandes, y llegaban antes sus pechos que ella», ha contado sin cortarse un pelo su hermana Encarna.

«Se equivocó la cirujana. Yo tenía unas tetillas muy chiquititas y le dije que quería un poquito más de pecho, pero no sé qué hizo que me puso un montón. Yo le dije después que me veía mucho pecho, como yo era tan flaquita y tenía ese cuerpito tan pequeño, esas tetas… Estuve como 13 años traumatizada, con un trauma gordísimo, hasta que me quité casi todo. Y ahora tengo un pechito muy mono y ahora me siento muy a gusto con mi cuerpo», ha explicado Toñi.