Avance de ‘Sueños de libertad’ de hoy, 30 de octubre: Damián hace a Gabriel una propuesta sobre Julia

Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 29 de octubre, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 678 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, han tenido la ocasión de ser testigos de cómo Digna y Damián están haciendo todo lo posible para que Julia no regrese con Gabriel y Begoña. No quieren perder a la niña y el gran avance que han tenido hasta ahora. Pero, en el caso de que las cosas no salgan como quieren, están dispuestos a todo con tal de que no vuelva a casa con ellos.

De hecho, Digna tiene en mente hablar con Gabriel para venderle sus acciones en la empresa a cambio de Julia. Pues, quiere que ella esté permanentemente con ellos. Y es que, como abuela, tiene miedo de que alejen a la niña para siempre de ellos. Por otro lado, vimos cómo Claudia se enfrenta a una difícil situación. Ha visto a Paula con Tasio y ya sabe toda la verdad. Por lo tanto, teniendo en cuenta que ha estado mintiéndolas, no sabe si despedirla o no. Un conjunto de situaciones donde, además, se vio cómo Nieves aconseja a Josema en el amor. La mujer lo anima para que se dé una nueva oportunidad. Pues, aunque su cita con Silvia no ha ido de la manera deseada, hay más mujeres en el mundo.

¿Qué sucede en el capítulo 679 de ‘Sueños de libertad’ de hoy, viernes 30 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la ocasión de poder ver cómo el cantinero se sincera, como nunca antes, con Paula. De esta manera, le confiesa que no sabe si podrá ser feliz con Tasio. Una situación que la tiene envuelta en una gran angustia. Pues, cree que tendrá que tener siempre su relación en secreto.

Asimismo, veremos cómo Josema le confiesa a Mabel que Silvia, la amiga de Nieves, no le ha caído tan mal. Paralelamente, veremos cómo Claudia tiene una importante conversación con Tasio. Pues ha descubierto que ha vuelto con Paula y no le hace nada de gracia. Lejos de quedar aquí, a lo largo del episodio veremos cómo Luis comprueba que el almizcle que han obtenido es de gran calidad. Pero ahora la incógnita es encontrar la manera de reproducirlo. Ante ello, Damián se mostrará con muchas esperanzas.

De hecho, respecto a Damián, está dispuesto a hacer todo lo posible por alejar a Julia de su sobrino. Pues, el hecho de que la niña quiera quedarse con sus abuelos es un buen comienzo. Por ello, le hará una propuesta a Gabriel que sabe que no podrá rechazar. ¿Qué será?

No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.