Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 27 de octubre, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 677 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, han tenido la ocasión de ser testigos de cómo Salva se siente muy preocupado. Lo que ha sucedido últimamente lo tiene muy inquieto. Pero a esto hay que sumar que tuvo una conversación con Tomás donde él le habla de muy malas formas.

Paralelamente, Claudia descubre que Paula no tiene una relación con Salva. Una verdad que la lleva a tener un cara a cara con ella. Por otro lado, respecto al proyecto, Luis le confirma a su tío Damián que el producto contiene notas amizcladas. El significado de esto es que esta sustancia ayuda a fijar la duración de los perfumes, pero su producción es muy costosa. Lejos de quedar aquí, vimos cómo Julia decide volver a casa. La niña cree que Gabriel está muy arrepentido por lo sucedido. Pero su forma de pensar cambia cuando Beatriz le cuenta qué es lo que ha estado haciendo él en contra de su familia.

¿Qué sucede en el capítulo 678 de ‘Sueños de libertad’ de hoy, jueves 29 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la ocasión de poder ver cómo Digna y Damián están haciendo todo lo posible para que Julia no regrese con Gabriel y Begoña. No quieren perder a la niña y el gran avance que han tenido hasta ahora. Pero, en el caso de que las cosas no salgan como quieren, están dispuestos a todo con tal de que no vuelva a casa con ellos.

De hecho, Digna tiene en mente hablar con Gabriel para venderle sus acciones en la empresa a cambio de Julia. Pues, quiere que ella esté permanentemente con ellos. ¿Aceptará? Y es que, como abuela, tiene miedo de que alejen a la niña para siempre de ellos. Por otro lado, veremos cómo Claudia se enfrenta a una difícil situación.

Ha visto a Paula con Tasio y ya sabe toda la verdad. Por lo tanto, teniendo en cuenta que ha estado mintiéndolas, no sabe si despedirla o no. Un conjunto de situaciones donde, además, veremos cómo Nieves aconsejará a Josema en el amor. La mujer lo anima para que se dé una nueva oportunidad. Pues, aunque su cita con Silvia no ha ido de la manera deseada, hay más mujeres en el mundo. ¿Qué hará?

No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.