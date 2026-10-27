Avance de ‘Sueños de libertad’ de hoy, 27 de octubre: Beatriz intenta que Julia no vuelva a casa

Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 26 de octubre, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 676 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, han tenido la ocasión de ser testigos de cómo Tomás, el padre de Salva, reaparece. Horas antes se descubrió que había sido víctima de una fuerte paliza. Ahora, se encuentra con la policía y explica que cree que le han podido robar también.

Asimismo, a lo largo del episodio se pudo ver cómo los Merino y los De la Reina son conocedores de una noticia muy sorprendente. Luis regresa a Barcelona después de todo este tiempo. Eso sí, no será para siempre. Luis vuelve durante unos días a Toledo. Lejos de quedar aquí, en este capítulo se vio la inauguración de la nueva placa de Brossard-España. Un evento al que acuden Andrés y Marta. Por otro lado, respecto a Gabriel, el hombre hace caso a los consejos de Begoña y hace las paces con su hija, Julia.

¿Qué sucede en el capítulo 677 de ‘Sueños de libertad’ de hoy, martes 27 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la ocasión de poder ver cómo Salva se siente muy preocupado. Lo que ha sucedido últimamente lo tiene muy inquieto. Pero a esto hay que sumar que tiene una conversación con Tomás donde él le habla de muy malas formas.

Paralelamente, Claudia descubre que Paula no tiene una relación con Salva. Una verdad que la llevará a tener un cara a cara con ella. ¿Le contará Paula quién es el hombre que de verdad ocupa su corazón? Por otro lado, respecto al proyecto, veremos cómo Luis le confirma a su tío Damián que el producto contiene notas amizcladas. El significado de esto es que esta sustancia ayuda a fijar la duración de los perfumes, pero su producción es muy costosa.

Lejos de quedar aquí, veremos cómo Julia decide volver a casa. La niña cree que Gabriel está muy arrepentido por lo sucedido. Pero su forma de pensar cambiará cuando Beatriz le cuenta qué es lo que ha estado haciendo él en contra de su familia. ¿Qué será?

No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.