Avance de ‘Sueños de libertad’ de hoy: Tomás pide ayuda a la Policía tras recibir una paliza

Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado viernes 23 de octubre, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 675 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, han tenido la ocasión de ser testigos de cómo Gabriel y Damián tienen un fuerte enfrentamiento. Un intercambio de palabras donde el primero le deja claro que quiere a Julia de vuelta en su casa. Pero se encuentra con una negativa por parte del patriarca de los De la Reina.

Por su parte, Begoña también le planta cara y le deja claro que tiene que pedirle disculpas a la niña. Pues, si de verdad es un buen padre, tiene que disculparse por cómo la ha tratado. Por otro lado, vimos cómo un cliente rescinde su contrato con la Industrial. Un duro golpe para la empresa, pero ha sucedido debido a que no ha recibido su pedido. Ante ello, Damián asume las consecuencias, algo que deja a Tasio sin palabras. Lejos de quedar aquí, en este capítulo Salva recibe una llamada devastadora de su padre. Le han dado una paliza. Por su parte, Fina le confiesa a Claudia que se siente muy confundida tras haber hablado con Bianca. Todo ello sumado al hecho de que Eduardo le pide disculpas a Manuela por lo sucedido. Sin embargo, dolida, ella sigue manteniendo un margen.

¿Qué sucede en el capítulo 676 de ‘Sueños de libertad’ de hoy, lunes 26 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la ocasión de poder ver cómo Tomás, el padre de Salva, reaparece. Horas antes se descubrió que había sido víctima de una fuerte paliza. Ahora, se encuentra con la policía y explica que cree que le han podido robar también.

Asimismo, a lo largo del episodio se podrá ver cómo los Merino y los De la Reina son conocedores de una noticia muy sorprendente. Luis regresa a Barcelona después de todo este tiempo. Eso sí, no será para siempre. Luis vuelve durante unos días a Toledo. Pero, ¿por qué?

Lejos de quedar aquí, en este capítulo se podrá ver la inauguración de la nueva placa de Brossard-España. Un evento al que acudirán Andrés y Marta. Por otro lado, respecto a Gabriel, el hombre hará caso a los consejos de Begoña y hará las paces con su hija, Julia. ¿Qué sucederá?

No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.