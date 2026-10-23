Avance de ‘Sueños de libertad’ de hoy: Salva descubre que su padre ha recibido una paliza

Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 22 de octubre, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 674 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, han tenido la ocasión de ser testigos de cómo Julia se encuentra muy molesta tras su discusión con Gabriel y quiere quedarse en casa de los De la Reina a vivir. Pero su padre no está de acuerdo. Ante ello, Digna no lo duda dos veces y le planta cara a Gabriel.

La mujer está dispuesta a hacer lo que sea con tal de que su nieta esté bien. Y es que queda claro que las disputas entre los De la Reina y Gabriel no cesan. Pero esto no fue lo único que vimos. Bianca le hace una inesperada propuesta a Fina. De esta manera, le da la opción de irse a Argentina con ella. Pues, la artista tiene claro que quiere regresar, pero también le gustaría hacerlo con Fina. Pero, en el caso de que acepte, ¿qué sucederá con Marta?

¿Qué sucede en el capítulo 675 de ‘Sueños de libertad’ de hoy, viernes 23 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la ocasión de poder ver cómo Gabriel y Damián tendrán un fuerte enfrentamiento. Un intercambio de palabras donde el primero le dejará claro que quiere a Julia de vuelta en su casa. Pero se encontrará con una negativa por parte del patriarca de los De la Reina.

Por su parte, Begoña también le planta cara y le deja claro que tiene que pedirle disculpas a la niña. Pues, si de verdad es un buen padre, tiene que disculparse por cómo la ha tratado. Por otro lado, veremos cómo un cliente rescinde su contrato con la Industrial. Un duro golpe para la empresa, pero ha sucedido debido a que no ha recibido su pedido. Ante ello, Damián asumirá las consecuencias, algo que deja a Tasio sin palabras.

Lejos de quedar aquí, en este capítulo veremos cómo Salva recibe una llamada devastadora de su padre. Le han dado una paliza. Por su parte, Fina le confiesa a Claudia que se siente muy confundida tras haber hablado con Bianca. Todo ello sumado al hecho de que Eduardo le pedirá disculpas a Manuela por lo sucedido. Sin embargo, dolida, ella seguirá manteniendo un margen. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.