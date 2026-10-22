Avance de ‘Sueños de libertad’ de hoy, 22 de octubre: Bianca se va a Argentina y le propone a Fina irse con ella

Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 21 de octubre, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 673 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, han tenido la ocasión de ser testigos de cómo Salva se siente muy preocupado por los rumores que están circulando. El hombre está siendo vinculado con Paula y todos manifiestan que tiene un romance con ella. Pero no es así. Asimismo, paralelamente, Paula habla con Tasio para contarle el delicado problema por el que está atravesando Salva.

El chico está teniendo problemas económicos para adquirir la casa familiar. Por ello, ante esta situación, ella le sugiere a Tasio ayudarle con un préstamo. Mientras, la cita de Mabel con el chico que conoció en el autobús no sale de la manera que esperaba. El joven no termina de encajar con ella, pues, entre otros aspectos, le parece muy inmaduro. Manuela, por su parte, descubre una misteriosa dedicatoria en una fotografía de Eduardo. Ante ello, la tía de Claudia sospecha que podría referirse a la hija del chófer y a su madre. Respecto a Fina, ella se plantea dejar su trabajo en la fábrica. Luego, Gabriel se opone a que su familia vaya a la boda de Andrés y Valentina. Una decisión que llega tras la influencia de Beatriz. Ante ello, Julia se enfrenta a él.

¿Qué sucede en el capítulo 674 de ‘Sueños de libertad’ de hoy, jueves 22 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la ocasión de poder ver cómo Julia se encuentra muy molesta tras su discusión con Gabriel y quiere quedarse en casa de los De la Reina a vivir. Pero su padre no está de acuerdo. Ante ello, Digna no lo duda dos veces y le planta cara a Gabriel.

La mujer está dispuesta a hacer lo que sea con tal de que su nieta esté bien. Y es que queda claro que las disputas entre los De la Reina y Gabriel no cesan. Pero esto no será lo único que veremos. Bianca le hace una inesperada propuesta a Fina.

De esta manera, le da la opción de irse a Argentina con ella. Pues, la artista tiene claro que quiere regresar, pero también le gustaría hacerlo con Fina. Pero, en el caso de que acepte, ¿qué sucederá con Marta? No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.