Avance de ‘Sueños de libertad’ de hoy, 20 de octubre: Julia se enfrenta a Gabriel

Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 20 de octubre, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 672 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, han tenido la ocasión de ser testigos de cómo Andrés le cuenta a Marta y a Julia cuándo se casará con Valentina, pues ya saben la fecha. Y es que la pareja se encuentra ultimando detalles de cara a lo que será el gran día de sus vidas. Pues, indiscutiblemente, ambos iniciarán una nueva etapa juntos.

Salva, por su parte, se mostrará muy desconcertado por la actitud de su padre. Y es que, por mucho que lo intenta, no termina de entenderle. La situación entre ambos sigue siendo bastante tensa. Paralelamente, Tasio hace todo lo posible por ganarse la confianza de Damián. Por ello, le asegura que puede hacerse cargo del encargo de La Industrial. Eso sí, no será fácil y tendrá que demostrar que está a la altura. Un conjunto de situaciones donde, además, vimos cómo Marta y Fina tienen una importante conversación. De esta manera, Marta le cuenta los motivos que hay detrás de su distanciamiento. Por otro lado, Manuel lo organiza todo de cara a su excursión a Pelahustán. Pero también vive un antes y un después con Josema.

¿Qué sucede en el capítulo 673 de ‘Sueños de libertad’ de hoy, miércoles 21 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la ocasión de poder ver cómo Salva se siente muy preocupado por los rumores que están circulando. El hombre está siendo vinculado con Paula y todos manifiestan que tiene un romance con ella. Pero no es así. Asimismo, paralelamente, veremos cómo Paula habla con Tasio para contarle el delicado problema por el que está atravesando Salva.

El chico está teniendo problemas económicos para adquirir la casa familiar. Por ello, ante esta situación, ella le sugiere a Tasio ayudarle con un préstamo. ¿Qué dirá al respecto? Así pues, lejos de quedar aquí, veremos cómo la cita de Mabel con el chico que conoció en el autobús no sale de la manera que esperaba. El joven no termina de encajar con ella pues, entre otros aspectos, le parece muy inmaduro.

Manuela, por su parte, descubrirá una misteriosa dedicatoria en una fotografía de Eduardo. Ante ello, la tía de Claudia sospechará que podría referirse a la hija del chófer y a su madre. Respecto a Fina, ella se plantea dejar su trabajo en la fábrica. Luego, Gabriel se opone a que su familia vaya a la boda de Andrés y Valentina. Una decisión que llega tras la influencia de Beatriz. Ante ello, Julia se enfrenta a él. ¿Qué sucederá?

No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.