Avance de ‘Sueños de libertad’ de hoy, 20 de octubre: Fina admite que no sabe a quién ama de verdad

Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 19 de octubre, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 671 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, han tenido la ocasión de ser testigos de cómo Andrés y Valentina comienzan a preparar las cosas para la boda. Pero ambos viven un momento bastante tenso debido a que él le deja caer que deben invitar a Begoña y a Gabriel. Una petición que no le hace nada de gracia a Valentina. Pero él le explica que deberían hacerlo para que Julia vaya acompañada. Y es que cada vez falta menos.

Por su parte, Marta sigue muy atormentada por todas las dudas que sigue teniendo con Fina. Mientras, Bianca y Fina se reconciliaron y vuelven a ser amigas. Pero la De la Reina teme que vuelvan a estar juntas. Todo ello mientras Begoña toma una determinante decisión sobre Beatriz. Paralelamente, vimos como Tomás, el padre de Salva, aparece por sorpresa. Un suceso que les lleva a tener esa conversación que lleva pendiente durante tantos años. Asimismo, lejos de quedar aquí, Gabriel decide que Beatriz se quede en su casa, pero solamente hasta el parto. Una decisión que a Begoña no le hace gracia, pero que acepta. Eso sí, le deja claro a la niñera que la confianza y relación que tenían se acabó para siempre. Ahora, solamente tienen una relación estrictamente profesional.

¿Qué sucede en el capítulo 672 de ‘Sueños de libertad’ de hoy, martes 20 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la ocasión de poder ver cómo Andrés le cuenta a Marta y a Julia cuándo se casará con Valentina, pues ya saben la fecha. Y es que la pareja se encuentra ultimando detalles de cara a lo que será el gran día de sus vida. Pues, indiscutiblemente, ambos iniciarán una nueva etapa juntos.

Salva, por su parte, se mostrará muy desconcertado por la actitud de su padre. Y es que, por mucho que lo intenta, no termina de entenderle. La situación entre ambos sigue siendo bastante tensa. Paralelamente, Tasio hará todo lo posible por ganarse la confianza de Damián. Por ello, le asegurará que puede hacerse cargo del encargo de La Industrial. Eso sí, no será fácil y tendrá que demostrar que está a la altura.

Un conjunto de situaciones donde, además, veremos como Marta y Fina tienen una importante conversación. De esta manera, Marta le cuenta los motivos que hay detrás de su distanciamiento. Por otro lado, Manuel lo organiza todo de cara a su excursión a Pelahustán. Pero también vivirá un antes y un después con Josema.

¿Qué sucederá? No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.