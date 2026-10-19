Avance de ‘Sueños de libertad’ de hoy, 19 de octubre: Begoña y Beatriz tendrán que seguir conviviendo

Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado viernes 16 de octubre, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 670 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, han tenido la ocasión de ser testigos de cómo Gabriel descubre la razón real por la que Begoña y Beatriz han estado discutiendo. Ante ello, no duda en enfadarse con la mujer embarazada, pues no entiende por qué está empeñada en meterse entre Begoña y Andrés. Beatriz, por su parte, no tendrá reparos en mostrar los celos y la envidia que siente por Begoña. La acusa de no estar bien de la cabeza y de ser una mala persona.

Una situación que refleja lo mucho que la quiere lejos. Paralelamente, vimos cómo Paula le cuenta a Tasio que creen que ella tiene algo con Salva. Pues, no termina de comprender cómo han llegado a esa conclusión. Ante ello, él no puede evitar ponerse celoso. «Tú estás conmigo y punto», comenta enfadado. Paula, al verle tan molesto, le recuerda que no dice la verdad con el objetivo de protegerle. Pues, al final del día, él sigue casado con Carmen. Un conjunto de situaciones donde, además, vimos cómo Gabriel lanza el golpe final en la empresa para destruir a los De la Reina.

¿Qué sucede en el capítulo 671 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, lunes 19 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la ocasión de poder ver cómo Andrés y Valentina comienzan a preparar las cosas para la boda. Pero ambos vivirán un momento bastante tenso debido a que él le deja caer que deberían invitar a Begoña y a Gabriel. Una petición que no le hace nada de gracia a Valentina. Pero él le explica que deberían hacerlo para que Julia vaya acompañada.

Y es que cada vez falta menos. Por su parte, Marta sigue muy atormentada por todas las dudas que sigue teniendo con Fina. Mientras, Bianca y Fina se reconcilian y vuelven a ser amigas. Pero la De la Reina teme que vuelvan a estar juntas. Todo ello mientras Begoña toma una determinante decisión sobre Beatriz. Paralelamente, veremos como Tomás, el padre de Salva, aparece por sorpresa. Un suceso que les llevará a tener esa conversación que lleva pendiente durante tantos años.

Lejos de quedar aquí, se podrá ver como Gabriel decide que Beatriz se quede en su casa, pero solamente hasta el parto. Una decisión que a Begoña no le hace gracia, pero que aceptará. Eso sí, le deja claro a la niñera que la confianza y relación que tenían se acabó para siempre. Ahora, solamente tienen una relación estrictamente profesional. ¿Qué sucederá?

No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.