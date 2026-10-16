Avance de ‘Sueños de libertad’ de hoy, 16 de octubre: Gabriel planea el golpe definitivo

Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 15 de octubre, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 669 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, han tenido la ocasión de ser testigos de cómo han tenido que llamar con urgencia a un médico debido a que Beatriz no para de sangrar. El profesional acude a casa de Gabriel y Begoña para atenderla. Pero, dadas las circunstancias, temen que haya sufrido un aborto y haya perdido al bebé.

Posteriormente, el abogado tiene una seria conversación con ambas. Pues, él está convencido de que Begoña y Beatriz no están diciendo la verdad. Las escuchó discutir y, por si eso fuera poco, cada una le da una explicación diferente. Por otro lado, la enfermera lo piensa mejor y decide destruir la carta de amor que le escribió a Andrés. Asimismo, a lo largo del episodio vimos cómo Andrés y Marta lo dejan todo listo de cara a su regreso a la fábrica. Pero Tasio descubre que él no trabajará más allí. Paralelamente, Andrés y Valentina continúan preparando su boda. Él la sorprende al proponerle casarse en la Catedral de Toledo. Asimismo, Claudia y Mabel creen que Paula está con Salva debido a que encontraron un pendiente suyo en la cantina. Todo ello mientras Mabel le confiesa a su madre las ganas que tiene de volver a estar enamorada.

¿Qué sucede en el capítulo 670 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, viernes 16 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la ocasión de poder ver cómo Gabriel descubre la razón real por la que Begoña y Beatriz han estado discutiendo. Ante ello, no duda en enfadarse con la mujer embarazada, pues no entiende por qué está empeñada en meterse entre Begoña y Andrés.

Beatriz, por su parte, no tendrá reparos en mostrar los celos y la envidia que siente por Begoña. La acusa de no estar bien de la cabeza y de ser una mala persona. Una situación que reflejará lo mucho que la quiere lejos. Paralelamente, veremos cómo Paula le cuenta a Tasio que creen que ella tiene algo con Salva. Pues, no termina de comprender cómo han llegado a esa conclusión. Ante ello, él no podrá evitar ponerse celoso. «Tú estás conmigo y punto», comenta enfadado.

Paula, al verle tan molesto, le recuerda que no dice la verdad con el objetivo de protegerle. Pues, al final del día, él sigue casado con Carmen. Un conjunto de situaciones donde, además, veremos cómo Gabriel lanza el golpe final en la empresa para destruir a los De la Reina. ¿Qué hará? Lo que está claro es que está dispuesto a hacer lo que sea con tal de hundir a esa familia. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.