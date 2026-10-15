Avance de ‘Sueños de libertad’ de hoy, 15 de octubre: Máxima preocupación por el estado de Beatriz

Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 14 de octubre, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 668 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, han tenido la ocasión de ser testigos de cómo Hugo Brossard le plantea un ultimátum a Andrés. De esta manera, le deja claro que tiene que elegir: hacer las paces con Gabriel o él se lleva la producción de la fábrica a Marruecos. Una situación que hace que Gabriel se replantee muchas cosas.

Por su parte, Andrés hace todo lo posible para que recapacite antes de irse a París. Pues ha decidido no readmitirlos y le pide, por favor, que lo piense mejor. Y es que Hugo Brossard ya está cansado de tanto conflicto. Asimismo, en este capítulo también veremos cómo Claudia y Miguel siguen en crisis. Él la trató muy mal y la despreció. Todo por la fe de Claudia. Una situación bastante complicada donde Nieves se ve obligada a intervenir. Por ello, le aconseja que se acerque a la joven y le pida disculpas. Y es que él no tiene por qué creer en Dios ni compartir su fe. Pero sí puede apoyarla y respetar sus creencias. Asimismo, vimos cómo Andrés le da la carta a Begoña.

¿Qué sucede en el capítulo 669 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, jueves 15 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la ocasión de poder ver cómo han tenido que llamar con urgencia a un médico debido a que Beatriz no para de sangrar. El profesional acude a casa de Gabriel y Begoña para atenderla. Pero, dadas las circunstancias, temen que haya sufrido un aborto y haya perdido al bebé.

Posteriormente, veremos cómo el abogado tiene una seria conversación con ambas. Pues, él está convencido de que Begoña y Beatriz no están diciendo la verdad. Las escuchó discutir y, por si eso fuera poco, cada una le da una explicación diferente. Por otro lado, veremos cómo la enfermera lo piensa mejor y decide destruir la carta de amor que le escribió a Andrés. Asimismo, a lo largo del episodio veremos cómo Andrés y Marta lo dejan todo listo de cara a su regreso a la fábrica. La reacción de Gabriel dará mucho que hablar, eso está claro.

Pero, además, veremos que Tasio descubre que él no trabajará más allí. Paralelamente, Andrés y Valentina continúan preparando su boda. Será un día muy especial para ambos. Por ello, él la sorprende al proponerle casarse en la Catedral de Toledo. Asimismo, Claudia y Mabel creen que Paula está con Salva debido a que encontraron un pendiente suyo en la cantina. Todo ello mientras Mabel le confiesa a su madre las ganas que tiene de volver a estar enamorada. ¿Qué sucederá? No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.