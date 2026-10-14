Avance de ‘Sueños de libertad’ de hoy, 14 de octubre: Miguel busca a Claudia para hacer las paces con ella

Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 13 de octubre, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 668 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, han tenido la ocasión de ser testigos de cómo Andrés no reacciona de la manera esperada ante la carta de Begoña, al menos para Beatriz. Y es que no lo duda dos veces y le dice a la mujer que se marche. Tras ello, él le enseña a Begoña su carta reconstruida y le advierte de las intenciones de Beatriz. Paralelamente, vimos cómo Hugo Brossard le exige explicaciones a Gabriel, pues su conversación con Tasio le ha hecho cambiar de opinión.

Una conversación donde reina la tensión, pero Gabriel intenta excusarse señalando que hizo lo que creyó mejor para la empresa. Sigue insistiendo en que la explosión fue el resultado de un accidente, pero no dudará en culpar a su tío por llevar a la fábrica a la ruina. Posteriormente, el episodio nos mostró un encuentro entre Hugo y Damián. Todo ello sumado al hecho de que Andrés duda bastante de la posible readmisión de los De La Reina. El joven no piensa dejar manchar la reputación de su padre. Por ello, habla sin tapujos de los problemas de saponificación y de la negligencia que, según él, provocó la explosión de la caldera. Un conjunto de situaciones a las que hay que sumar lo sucedido entre Fina y Bianca. Pues, al final, la primera termina cediendo y acepta trabajar en la exposición. Por su parte, Paula continúa luchando por mantener su relación con Tasio en secreto.

¿Qué sucede en el capítulo 669 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, miércoles 14 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la ocasión de poder ver cómo Hugo Brossard le plantea un ultimátum a Andrés. De esta manera, le deja claro que tiene que elegir: hacer las paces con Gabriel o él se lleva la producción de la fábrica a Marruecos. Una situación que hará que Gabriel se replantee muchas cosas.

Por su parte, Andrés hace todo lo posible para que recapacite antes de irse a París. Pues ha decidido no readmitirlos y le pide, por favor, que lo piense mejor. Decida lo que decida, lo que está claro es que Hugo Brossard ya está cansado de tanto conflicto. Asimismo, en este capítulo también veremos cómo Claudia y Miguel siguen en crisis.

Él la trató muy mal y la despreció. Todo por la fe de Claudia. Una situación bastante complicada donde Nieves se verá obligada a intervenir. Por ello, le aconseja que se acerque a la joven y le pida disculpas. Y es que él no tiene por qué creer en Dios ni compartir su fe. Pero sí puede apoyarla y respetar sus creencias. Un conjunto de situaciones que, claramente, no dejarán indiferente al espectador. Pero, además, Andrés le dará la carta a Begoña. ¿Qué sucederá? No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.