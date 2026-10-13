Avance de ‘Sueños de libertad’ de hoy, 13 de octubre: Andrés advierte a Begoña sobre las intenciones de Beatriz

Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 12 de octubre, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 667 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, han tenido la ocasión de ser testigos de cómo la reunión de Hugo Brossard con Tasio le ha hecho cambiar de opinión al empresario. Necesita explicaciones y, por ello, no duda en solicitar otra reunión con Gabriel. Quiere saber la verdad y no está dispuesto a seguir escuchando mentiras.

Paralelamente, vimos cómo Mabel comienza a sospechar. Ella cree saber quién es la persona con la que Salva está teniendo sus encuentros, por lo que toma medidas. Por otro lado, y tras lo sucedido recientemente, Bianca le hace una petición a Marta. Adelantamos que no deja indiferente a la mujer, pues, a pesar de la tensión existente entre ambas, la escucha. Un conjunto de situaciones donde, además, vimos cómo Damián tiene un fuerte encuentro con Tasio. Así pues, Bianca hace todo lo posible por convencer a Fina de que no abandone lo que más le apasiona, que es su vocación. Todo ello sumado al hecho de que Beatriz le entrega la carta que escribió Begoña a Andrés. Y es que el joven cada vez está más confundido.

¿Qué sucede en el capítulo 668 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, martes 13 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la ocasión de poder ver cómo Andrés no reacciona de la manera esperada ante la carta de Begoña, al menos para Beatriz. Y es que no lo duda dos veces y le dice a la mujer que se marche. Tras ello, él le enseñará a Begoña su carta reconstruida y le advertirá de las intenciones de Beatriz. Paralelamente, veremos cómo Hugo Brossard le exige explicaciones a Gabriel, pues su conversación con Tasio le ha hecho cambiar de opinión.

Una conversación donde reinará la tensión, pero Gabriel intentará excusarse señalando que hizo lo que creyó mejor para la empresa. Seguirá insistiendo en que la explosión fue el resultado de un accidente, pero no dudará en culpar a su tío por llevar a la fábrica a la ruina. Posteriormente, el episodio nos mostrará un encuentro entre Hugo y Damián. Todo ello sumado al hecho de que Andrés dudará bastante de la posible readmisión de los De La Reina.

El joven no piensa dejar manchar la reputación de su padre. Por ello, hablará sin tapujos de los problemas de saponificación y de la negligencia que, según él, provocó la explosión de la caldera. Un conjunto de situaciones a las que habrá que sumar lo sucedido entre Fina y Bianca. Pues, al final, la primera termina cediendo y acepta trabajar en la exposición. Por su parte, Paula continúa luchando por mantener su relación con Tasio en secreto. ¿Qué sucederá? No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.