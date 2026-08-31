Avance semanal de ‘Valle Salvaje’, del 31 de agosto al 4 de septiembre: ¿dónde está Dámaso?

Valle Salvaje afronta una semana marcada por una gran incógnita: nadie sabe dónde está Dámaso Espinosa. Tras su expulsión de la Casa Grande a manos de Mercedes y Victoria, el mercader ha desaparecido por completo, y su ausencia empieza a levantar sospechas de que podría haber sido asesinado. La Santa Hermandad no tardará en señalar a una primera sospechosa, mientras el resto de tramas del Valle también avanzan a paso firme. Además, habrá que estar pendientes del horario de emisión de los capítulos, puesto que RTVE ha cambiado los finales de las etapas de La Vuelta a La 2, dejando hueco, de nuevo, para la emisión del programa Directo al grano.

Lunes 31 de agosto en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 476)

El capítulo arranca con la desaparición de Dámaso como gran detonante de la semana. Manuela acude a Luisa para interesarse por su relación con Alejo, y la respuesta de la criada la deja sorprendida. Rafael, roto por dentro, comparte con Luisa el más oscuro de sus pensamientos. El capitán, por su parte, revela a Mercedes sus sospechas de que Dámaso podría haber sido asesinado. ¿A quién acusará?

Martes 1 de septiembre en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 477)

Leonor empuja a Rafael a acercarse por fin a su hijo, mientras Enriqueta revela al capitán que José Luis llegó a amenazar de muerte a Dámaso, una acusación que puede hacerlo caer todo. Movida por Rafael, Leonor se presenta en el pueblo ante Rosalía, que justifica su miedo a volver a palacio. Mientras tanto, Hernando, furioso al enterarse de que Braulio besó a su hija, exige explicaciones a Enriqueta.

Miércoles 2 de septiembre en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 478)

La Santa Hermandad regresa a la Casa Pequeña con importantes novedades sobre el paradero de Dámaso: todo apunta a que el mercader ha sido asesinado, y las primeras sospechas señalan directamente a Victoria. Mercedes, consciente del peligro que corre su amante, intenta contener la situación con una revelación tan arriesgada como definitiva. ¿Logrará proteger a Victoria o solo conseguirá hundirla más?

Jueves 3 de septiembre en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 479)

Enriqueta se impone a Hernando en su enfrentamiento particular, aunque un nuevo problema relacionado con Braulio amenaza con dar al traste con sus planes. En el pueblo, Rosalía permite por fin que Rafael abrace a María, y el duque le suplica que regrese a palacio. ¿Cederá ella o será un adiós definitivo?

Viernes 4 de septiembre en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 480)

Enriqueta presiona a don Hernando a través de una velada organizada con Manuela y Braulio, con un único objetivo: que le quite de la cabeza a José Luis su empeño en recuperar el ducado. En paralelo, José Luis vuelca toda su ilusión en su nieto y heredero, y sin consultar siquiera con Rafael, empieza a encargar ropajes para el pequeño y a organizar los preparativos de su bautizo, convencido de que debe asumir ese papel dentro de la familia.

¿A qué hora se emite ‘Valle Salvaje’ esta semana en La 1?

No te pierdas los nuevos capítulos de Valle Salvaje, de lunes a viernes a partir de las 17:45 horas, en La 1, justo después de Directo al grano. Pese al desarrollo de La Vuelta Ciclista a España, RTVE ha decidido emitir los finales de etapa en La 2, para así impulsar la audiencia de la segunda cadena, por lo que las tardes de La 1 mantendrán, salvo cambios de última hora, su orden habitual: Directo al grano, Valle Salvaje, La Promesa, Malas lenguas y Aquí la Tierra.