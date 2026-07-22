Avance de ‘La Promesa’ hoy, 22 de julio: la hija de María Fernández está fuera de peligro

En el capítulo 870, Carlo intervino para calmar a María tras su enfrentamiento con Samuel, y la doncella terminó pidiéndole perdón al cura. Máximo siguió tentando a Curro con una oferta laboral para después de la boda, mientras Martina ayudó a Julieta entregándole un método anticonceptivo para frenar los planes de Ciro. El doctor confirmó que la hija de María Fernández luchaba con buen pronóstico, y la jornada terminó con Manuel y Julieta dándose un apasionado beso en la oscuridad del jardín.

Manuel se disculpa, pero Julieta le devuelve el beso

El capítulo 871 arranca con las consecuencias directas de aquel beso furtivo: Manuel intenta disculparse con Julieta, pero ella, lejos de rechazarlo, le devuelve el gesto. La escena confirma que la atracción entre ambos ya no tiene marcha atrás, pese al riesgo que supone mantenerla en secreto dentro de palacio.

Buenas noticias para María Fernández: su hija está fuera de peligro

La alegría regresa por fin a María Fernández, que ve cómo su hija empieza a comer y dormir mejor. El doctor Peribáñez confirma lo que parecía impensable hace apenas unos días: la niña está fuera de peligro. La noticia devuelve la calma a todo el servicio, después de varios capítulos marcados por la angustia y el miedo a perderla.

En otra de las tramas más seguidas de la serie, Adriano consigue ver lo que Curro le enseña, una señal que apunta a una mejoría real de su ceguera. El avance en su vista abre una puerta de esperanza para el personaje tras meses de dificultades.

Mientras tanto, Tomasa continúa abroncando a sus compañeros por cualquier motivo, lo que lleva a Teresa y Cristóbal a temer que la situación termine desbordándose. Manuel y Julieta apenas logran disimular su atracción, aunque Ciro, demasiado ensimismado en sí mismo, ni siquiera repara en ello. Petra pide a Tomasa que se relaje con el resto del servicio, algo que esta recibe con agresividad, dejando claro que ya no está dispuesta a que nadie le diga qué puede o no puede hacer.

La gran pregunta: ¿es Máximo el padre de Ángela?

El capítulo se cierra con una de las revelaciones más importantes de las últimas semanas: Máximo de Buenaventura confiesa a Leocadia, mientras observa a Ángela y Curro desde la distancia, que su verdadero motivo para regresar a palacio es conocer a su hija. Todo apunta a que el duque de Buenaventura es, efectivamente, el padre de Ángela, aunque habrá que esperar a próximos capítulos para que esta sospecha quede confirmada del todo.

La serie es líder de su franja en La 1 sin problemas

En el capítulo de ayer, La promesa logró reunir un 11.4 % de cuota de pantalla, lo que se traduce en 780.000 espectadores. Con estos datos vence a Yas verano, en Antena 3 (9.8 % y 723.000); Malas lenguas, en La 2 (8.2 % y 580.000); ¡De lunes a viernes!, en Telecinco (7.5 % y 515.000) y Lo sabe no lo sabe, en Cuatro (6.2 % y 421.000)

No te pierdas los nuevos capítulos de La Promesa, de lunes a viernes, en La 1. Esta semana, eso sí, solo habrá emisión hoy, miércoles 22 de julio: el jueves 23 y el viernes 24 la serie no se emitirá, ya que el Tour de Francia ocupará la franja de 16:00 a 17:30 horas, y el programa Directo al grano cambiará su horario habitual para emitirse de 17:30 a 19:35 horas esos dos días.