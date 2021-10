No es ningún secreto que Aurah Ruiz estaba realmente emocionada por el hecho de que iba a someterse a un nuevo retoque estético. La joven reconocía que tenía algo de miedo por volver a pasar por un quirófano tras la enorme cicatriz que le quedó por la liposucción. A pesar de todo, lo cierto es que estaba deseando quitarse la grasa acumulada que dice tener en sus muslos.

La ex concursante de ‘Gran Hermano VIP 6’, a través de una nueva entrega en Mtmad, reconoció que “no me gustan nada y tengo que entrenar mucho para que no me salgan. Estoy harta”. Por ese mismo motivo, aprovechando que el cirujano le propuso esta intervención para compensar lo ocurrido con la anterior, Aurah Ruiz quiso volver a pasar por quirófano.

Ahora bien, lejos de que todo quede ahí, la canaria pidió al profesional que hiciera algo muy concreto con esa grasa que iba a quitar: “Le he convencido para que la grasa que me quite de ahí me la ponga en el culo, porque tengo algunos huecos. ¡Aunque él no quiere!”. En esta nueva entrega para Mtmad podíamos ver cómo estaba muy nerviosa, pero también realmente emocionada por esta nueva intervención quirúrgica.

😱¡¿QUÉ HA PASADO?!😱 @aurahruiz ha tenido un percance antes de entrar a quirófano y Jesé le advierte: «No te hacía falta»

➡️ https://t.co/5j4MKteakS ⬅️ pic.twitter.com/GFBluno2SZ — mtmad (@mtmad) October 28, 2021

Ahora bien, de camino al hospital, Aurah Ruiz se mostró realmente decepcionada. ¿La razón? Por un error técnico no podía, finalmente, operarse. “Hay un fallo por un problema con la luz y dicen que así no hacen operaciones, se han cancelado todas”, confirmó a sus seguidores. Por lo tanto, la intervención ha tenido que ser aplazada.

Concretamente para ese mismo fin de semana. Ella, por su parte, está en una encrucijada ya que no tenía con quién dejar a su hijo. Por lo tanto, aún no sabe cuándo podrá operarse: “Yo quería hacerlo antes de mi cumple (21 de noviembre) para celebrarlo por todo lo alto”. ¡Pero parece que no va a ser posible!

Jesé Rodríguez, actual pareja de Aurah Ruiz, ha reconocido que está realmente contento por lo que ha sucedido. Tanto es así que ha asegurado lo siguiente: “Me alegro de que no haya salido el tema de la operación porque no te hace falta. Estás muy bien, eres súper guapa y no sé por qué tienes que operarte”.