El catalán Antonio Orozco publicó ayer ‘Pedacitos de mí’, un disco de tres partes que recopilan sus 50 temas más significativos de su carrera. El título hace referencia a una de sus primeras canciones y con la que obtuvo muchos logros. El cantante ya se ha convertido en uno de esos cantantes españoles consagrados para la historia desde que en el año 2000 decidió comenzar su carrera en la industria musical.

En octubre acabó el tour de su octavo y último disco de estudio, ‘Aviónica’, que ya publicó en 2020 y con el que ha sido número uno dos veces. Además, con una de las canciones que lo compone, ‘Entre sobras y sobras me faltas’, obtuvo el disco de oro. El álbum ha sido editado en tres CD y un vinilo doble, asimismo, también incluye un libreto con las letras de los temas, fotos del intérprete y un texto de agradecimiento de Orozco.

En este nuevo proyecto podemos encontrar tanto canciones de sus inicios como de su último trabajo. Algunas de ellas son colaboraciones con David Bisbal, Malú, Luis Fonsi, Karol G, ToteKing, Lucie Silvas o Alejandro Fernández o canciones solistas como: ‘Mi Héroe’, ‘Quiero Ser’, ‘Entre Sobras y Sobras Me Faltas’ o ‘Temblando’.

La tracklist de los tres CD no sigue un orden cronológico, sino que hay mezcla de fechas en todos. Eso sí, el barcelonés se reserva las colaboraciones para englobarlas todas en el último. El orden de canciones queda de la siguiente forma:

[CD 1]

1. Entre sobras y sobras me faltas

2. Mírate

3. Llegará

4. A vuelos

5. Eres

6. Una y otra vez

7. El viaje

8. Temblando

9. Devuélveme la vida

10. Por pedir pedí

11. Lo que tú quieras soy

12. Llévatelo

13. Moriré en el intento

14. Hoy será

15. Que me queda

16. Te esperaré

17. Y no hay manera

[CD 2]

1. Estoy hecho de pedacitos de ti

2. Tú me das

3. Mi héroe

4. Es mi soledad

5. Dime por que

6. Ya lo sabes

7. Rarezas

8. Irremediablemente celos

9. Es tu vida

10. Tan lejos y tan cerca

11. Seis segundos

12. Buscaré y descubriré

13. Quiero ser

14. La cuestión

15. No hay más

16. Hoy

17. Tantas dudas

[CD 3]

1. Ya lo sabes – con Luis Fonsi

2. El amar no es querer

3. Tres corazones

4. Devuélveme la vida – con Malú

5. Giran y van

6. Dicen – con Karol G

7. Mírame y tócame

8. Siempre fue mucho más fácil – con David Bisbal

9. Volver a empezar

10. Estoy hecho de pedacitos de ti – con Alejandro Fernández

11. Te necesito más que nunca

12. Si quieres hablamos

13. Pídeme

14. Hoy todo va al revés – con ToteKing

15. What you’re made of – con Lucie Silvas

16. Siempre imperfectos

No tenemos dudas en que ha sido un recopilatorio muy esperado por sus fans, ahora solo queda saber si Antonio Orozco realizará una gira con los temas que le han llevado a lo más alto de su carrera. ¡Qué ganas de cantar todas estas canciones!