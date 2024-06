Ángel Cristo Jr lanza un dardo envenenado que provoca que Zayra Gutiérrez estalle: «Yo con este ser…»

El pasado jueves pudimos disfrutar del estreno de Supervivientes All Stars, presentado por Jorge Javier Vázquez. Además, en plató se encontraban los ex concursantes de Supervivientes 2024. En un momento dado de la noche, fuimos testigos de un momento de tensión entre Ángel Cristo Jr y Zayra Gutiérrez.

Todo comenzó cuando Adara Molinero se negaba en rotundo a saltar del helicóptero para dar por comenzada su participación en Supervivientes All Stars. Al ser consciente de la situación, Jorge Javier Vázquez comentó que probablemente se iba a quedar una plaza libre en el concurso, por lo que no tardó en preguntar a los ex concursantes de este año a quién le gustaría volver.

Aurah Ruiz reconoció que a ella no le importaría en absoluto participar en Supervivientes All Stars. Ángel Cristo Jr, por su parte, opinó sobre la situación de Adara Molinero pero aprovechó para lanzar un dardo envenenado a la hija de Guti: «Siento mucho lo de Adara, le has dicho que le bajaban el helicóptero, podría haber saltado y en la primera prueba podría haber algún tironcillo de espalda y para casa, ¿no Zayra?».

Ángel Cristo Jr hundiendo a Zayra sin despeinarse 🤣 Lluvias de zascas #SupervivientesAllStars#SVNocheDeLeyendas pic.twitter.com/I4fc2TBrE7 — Barbie B (@Darkname300) June 20, 2024

La ex concursante de Supervivientes 2024, al escuchar el comentario del hijo de Bárbara Rey al comparar el posible abandono de Adara Molinero con su situación, prefirió no seguirle el juego. Eso sí, quiso mostrarse contundente: «Yo con este ser, por llamarlo de alguna manera, no tengo absolutamente nada de qué hablar. Que monte con su mujer y que vaya con quien quiera».

Kiko Jiménez no daba crédito a que, ante tal acusación, ella prefiriese ignorarlo. La joven quiso enumerar todas las cosas que Ángel ha hecho mal durante su paso por Supervivientes y por qué prefiere no hacerle caso: «Él se ha escapado, él ha insultado, él ha hecho lo que le ha salido del forro todo el programa, no respeta absolutamente a nadie… Entonces, me la suda lo que me diga».

Jorge Javier Vázquez se quedó sorprendido ante lo que acababa de presenciar, por lo que quiso saber si ese enfrentamiento surgió antes del programa: «¿Os conocéis de antes?». El hijo de Bárbara Rey solamente se limitó a responder lo siguiente: «Admiro mucho a su padre, tengo su camiseta». La joven volvió a hablar: «Pues si admiras a mi padre, mi padre con lo que me acabas de decir a lo mejor no te admira tanto».

«No necesito que me admire, el importante es tu padre», contestó Ángel Cristo Jr, en tono desafiante. Lejos de que quedarse de brazos cruzados, Zayra Gutiérrez decidió pagarle con la misma moneda: «Como la importante es tu madre y tu hermana». Es más que evidente que este instante de tensión se convirtió en uno de los más sonados del estreno de Supervivientes All Stars.