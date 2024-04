El pasado jueves 18 de abril pudimos disfrutar de una nueva gala de Supervivientes 2024 presentada por Jorge Javier Vázquez. No solamente supimos el nombre del nuevo expulsado y repescado de la edición, sino que vivimos un momento de tensión en plató, protagonizado por Carmen Borrego y Ana, la novia de Ángel Cristo Jr.

Todo comenzó cuando Jorge Javier Vázquez quiso preguntar a la nuera de Bárbara Rey cómo se encontraba, a lo que ella respondió que tiene «problemas en las cervicales y hernias discales». De esta manera, siempre tiene que estar en una posición demasiado recta durante todas y cada una de las galas del reality de Telecinco.

«Tengo una pose muy flamenca, porque también soy bailaora de flamenco», reconoció Ana. Como no podía ser de otra manera, el presentador de Supervivientes 2024 le pidió que lo demostrara en directo. Aunque ella se negó en rotundo precisamente por esos problemas de espalda, finalmente intentó bailar aunque, a los segundos, paró al no encontrarse del todo bien.

Acto seguido, Jorge Javier Vázquez quiso que Carmen Borrego diera su veredicto sobre el efímero baile de Ana. La hija de María Teresa Campos no tardó en pronunciarse, mostrándose de lo más contundente: «Fuera. No puede decir que no se puede mover y luego bailar flamenco. O me creo una cosa o me creo otra».

Una respuesta que provocó que la novia de Ángel Cristo Jr estallase como nunca, visiblemente indignada: «Yo puedo demostrar el parte médico, porque usted va de plató en plató y estaba que se moría», espetó, recibiendo el aplauso unánime del público allí presente. ¡Carmen no se esperaba que hiciese un comentario así!

Dadas las circunstancias, la hermana de Terelu Campos se negó en rotundo a responder, alegando que no estaba dispuesta a faltarle el respecto. Pero todo quedó atrás tan solo unos segundos después, asegurando que no tenía ningún problema en «regalarle algún plató para yo descansar». Ana no tardó en responder: «¿Para qué? Me han ofrecido y he dicho que no».

Lejos de que todo quede ahí, la novia de Ángel Cristo Jr señaló a Carmen Borrego como la culpable de la intensa «contaminación» que existe en la isla. Como no podía ser de otra manera, Kike Calleja saltó para defender a su amiga y ex compañera en Supervivientes 2024 tras los constantes dardos envenenados de Ana.

Entre otras cuestiones, el colaborador de televisión dejó caer en directo que tanto Ángel Cristo Jr como su pareja habrían hecho o tienen planeado hacer diversos «montajes». Una afirmación que, como era de esperar, no ha dejado absolutamente indiferente a nadie. Es un hecho que Ana y Ángel Cristo Jr jamás van a entenderse ni con Carmen Borrego ni con Kike Calleja.