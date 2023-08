‘Amar es para siempre’, capítulo 2689: Crespo pide explicaciones a Iván

Amar es para siempre, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito está cosechando en nuestro país. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 2688 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Crespo ha descubierto la relación que existe entre Sofía e Iván.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 2689 de Amar es para siempre. De esta manera tan concreta, observamos cómo Victoria se siente muy sola tras dar a conocer su firme intención de despedir a Lola tras descubrir que mintió en su currículum. Todo ello mientras las cuentas del Supermercado siguen sin cuadrar.

Además, somos testigos de cómo Carlos da un paso importantísimo: desvincularse, por completo, de la patrulla ciudadana. Por si fuera poco, observamos cómo Crespo no ha dudado en pedir explicaciones a Iván tras haberle ocultado todos los detalles de su supuesta relación con Sofía.

La muerte de Ester ha marcado mucho a Malena. Sin embargo, conocer a Curro, que también era amigo suyo, le devuelve la ilusión 👇🌟 #AmarEsParaSiempre https://t.co/LIn3K597Pg — Amar Es Para Siempre (@A3AmarSiempre) August 15, 2023

Carlos ha empezado a verse tentado ante el inevitable interés de Gala en cuanto a su vida. Por si fuera poco, observamos cómo Iván no puede evitar sentirse verdaderamente culpable de la muerte de Ester. Por ese mismo motivo, no tarda en hacer una petición a Rafa: que prepare el homenaje de la joven.

Curro ha querido ofrecerse a llevar a Malena a Alicante si es capaz de conseguir el dinero necesario para ello. Pelayo no puede evitar enfadarse, y mucho, ante la constante insistencia de Marcelino para que se anime. Manolita empieza a sentir que ella no es el problema, sino un par de alumnos que destacan por su inmadurez. Elena confiesa a Federico que sabe su historia con Sonsoles, por lo que no confía en sus intenciones. No te pierdas los próximos capítulos de Amar es para siempre, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.

En los próximos capítulos de #AmarEsParaSiempre se vienen curvas 💥 De lunes a viernes, a las 15.45 horas. ❤️https://t.co/W9Q9Mc0zyi — Amar Es Para Siempre (@A3AmarSiempre) August 15, 2023