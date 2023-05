Amar es para siempre, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 2614 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo los Gómez se ven en la obligación de pagar una cuantiosa indemnización.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 2615 de Amar es para siempre. Así pues, seremos testigos de cómo Carballo se mostrará realmente dispuesta a entregar todas y cada una de las pruebas que tiene contra Luján. Aunque eso signifique que tenga que sacrificar a Jorge, pero cree que es el momento para hacerlo.

Lejos de que todo quede ahí, veremos cómo Alberto no dudará un solo segundo en recurrir a Nieves para hacerle una petición. Y es que le ayude, en la medida de lo posible, para recuperar a Andrea. Es consciente de que va a ser complicado de conseguir pero, desde luego, no es algo imposible.

Nieves acaba de ver el cielo abierto con la propuesta de Albertito…☁️☀️#Amar5May ▶https://t.co/ANNWtbKhZG pic.twitter.com/CYADYPGhUL — Amar Es Para Siempre (@A3AmarSiempre) May 5, 2023

Nieves y Manolita, a pesar de todo lo que ha sucedido en las últimas semanas, han decidido dar el paso de hacer las paces. A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que esa paz va a durar bastante poco. Y todo porque la madre de Andrea tiene un plan entre manos que, desde luego, no va a dejar absolutamente indiferente a nadie.

Vicente, por su parte, ha conseguido el dinero que necesitaba. Y todo gracias a un familiar a quien le une un pasado verdaderamente repleto de reproches. Estamos hablando, cómo no, de la hermana de su difunta mujer. No le va a poner las cosas nada fáciles. ¡Ni mucho menos! No te pierdas los próximos capítulos de Amar es para siempre, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.