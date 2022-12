‘Amar es para siempre’, capítulo 2508: Carballo y Jorge no avanzan en el caso del robo

Amar es para siempre, con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 2507 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Samuel no está dispuesto a desaparecer de la vida de Nieves.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 2508 de Amar es para siempre. Así pues, observamos cómo Jorge ha descubierto que Samuel está casado. ¡Y no solamente eso! Sino que tiene un hijo. Nieves no tarda en utilizar esa información en su contra, pero Samuel no se achanta.

Es más, ha amenazado a la mujer con dar a conocer todo lo que sabe respecto a la muerte de Ana Mari. Ciriaco está convencido de que Andrea va a dejar a Alberto. Lo cierto es que ella siente verdadero pánico ante la posibilidad de lo que pueda llegar a hacer Samuel. Por ese mismo motivo, debe ser lo más cautelosa posible.

Nieves le ha hecho mucho daño a Ricardo

Carballo ha descubierto que Rubén no ha dudado en echar la culpa a una enfermera de una negligencia suya. Por ese mismo motivo no tarda en contárselo a Cristina, que no puede evitar quedarse sin palabras. Además, Jorge y Carballo no consiguen avanzar en el caso del robo del cuadro.

Eso sí, descubren algo que realmente no esperaban: Hércules es infiel a su mujer. Lejos de que todo quede ahí, somos partícipes de cómo Hugo ha confesado a su madre que ha tomado la decisión de retomar sus estudios. Algo que provoca en Doña Paz muchísima felicidad. Visi y Benigna, por su parte, traza un plan para que Lorenzo cambie de opinión, de una vez por todas, respecto al King’s. ¿Lo lograrán? No te pierdas los próximos capítulos de Amar es para siempre, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.