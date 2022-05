No es ningún secreto que, con el paso del tiempo, ‘Amar es para siempre’ se ha convertido en una de las ficciones diarias con más éxito de nuestro país. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 2362 donde, entre otras cuestiones, vimos cómo Raúl y Fran se vieron en la obligación de entregar el control de Garlo a Uriarte.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 2363 de ‘Amar es para siempre’. Así pues, vemos cómo los directivos de la juguetería se han reunido, oficialmente, para entregarle a Uriarte el control de la empresa. Por lo tanto, la tensión entre los asistentes era más que evidente.

Uriarte, como suele ser habitual, ha aprovechado los reproches por parte de Raúl para intentar revelarle el gran secreto que, durante tantos años, ha escondido Carmen. ¿Será capaz de decirle al empresario que, en realidad, él es su padre? De ser así, las cosas cambiarán para siempre en la familia. ¡Y no es para menos!

¡La decisión está tomada! Carmen no entiende que su hijo solo quiere ayudarle 🙁 La familia es lo más importante ❤

Todo ello mientras Penélope ha comenzado a plantearse la posibilidad de dimitir y, así, abandonar el colegio de una vez por todas. Y es que la mujer está absolutamente convencida de que está ocupando un lugar que no le corresponde, ya que piensa que lo ha recuperado de manera completamente ilícita.

Sonia trata por todos los medios de que Medina no se vaya de Flechazos. Eso sí, no sucede como él espera. Mientras tanto vemos cómo Catalina, tras el encuentro con Susi, vuelve a sentir añoranza de su carrera como cantante y actriz. Paloma se sincera, de una vez por todas, al ser consciente de que su relación con Fran no tiene ningún tipo de futuro. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Amar es para siempre’, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.