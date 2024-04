El juicio a Daniel Sancho por la muerte de Edwin Arrieta comenzó el pasado martes y no ha tardado en llegar la polémica al proceso. A la gran presencia de prensa española, que no gusta a las autoridades, se suma los problemas e interrupciones que está habiendo desde el primer día. Alfonso Arús, presentador de Aruser@s, tiene clara cuál sería la solución y lanza su idea.

En las últimas horas se está informando de que sería el propio Daniel el que está poniendo problemas para que el desarrollo sea el normal. Según los periodistas que se han trasladado hasta la isla, no está nada contento con la traducción y sus protestas son continuas.

La traductora que se encarga de traducir todo del tailandés al español no está realizando buen trabajo, según el cocinero española, y ha propuesto que sea otra persona la que se encargue de hacerlo. Con esta petición acepta que se haga un traducción durante el juicio del tailandés al inglés, lo que llama la atención porque en el pasado ya protestó porque durante la reconstrucción de los hechos no hubo intérprete al español.

El tema de las traducciones hace que las sesiones se alarguen más de lo habitual, llegado a alcanzar las 8 horas de duración. El presentador de Aruser@s ha querido lanzar su propia solución para hacer que este tiempo sea menor.

La solución de Alfonso Arús al problema de la traducción

«Ahora que se venden ya por 300 euros gafas, pinganillos… que te traducen lo que quieras a tiempo real a 50 idiomas… ¿por qué estamos perdiendo el tiempo? Que se gasten 300 euros», ha dicho a primera hora de la mañana a los espectadores de laSexta.

«Estamos perdiendo el tiempo, señores de Tailandia, cuesta nada y menos», ha lanzado esta reflexión Alfonso Arús. Pero no es la única opinión que ha lanzado sobre el caso más mediático de los últimos años, ya que también ha dejado claro que los deseos del juez no se están cumpliendo.

Las autoridades tailandesas quieren mantener a la prensa completamente alejada de la corte y de la sala del juicio, pero es algo que no están consiguiendo. «Debe de estar malhumorado el juez, porque transciende absolutamente todo», ha recordado.

Según apuntaban desde el propio programa, los abogados españoles ya no estarán la semana que viene en la sala y no podrán contar detalles en los programas, algo que estaba sucediendo continuamente en espacios como Espejo Público, Vamos a ver, TardeAR o Y ahora Sonsoles. Angie Cárdenas ha querido dejar claro que no solo los abogados cuentan cosas, señalando que agentes de policía y personal podrían estar recibiendo dinero para desvelar todo.

«Yo creo que los abogados vuelven porque saben que están siendo analizados con lupa y que cualquier cosa que trascienda puede caer el peso de la duda sobre ellos», apuntaba el presentador. Alfonso Arús cree que se marchan de Tailandia para no perjudicar a sus clientes cuando tengan presión de la prensa.

Hay que recordar que el juicio parará durante varios días ya que desde el viernes 12 y el lunes 15 de abril son festivos en el país debido al Songkran, el año nuevo tailandés.