Roberto Brasero avisa por lo que llega mañana a España: «Tormentas en el…»

El experto en el tiempo, Roberto Brasero no ha dudado en lanzar un aviso ante lo que llega mañana a España. El país entero se prepara para un nuevo reto que puede cambiarlo todo y que en cierta manera puede acabar siendo lo que marque estas jornadas que quizás hasta la fecha no habíamos ni esperado. Estamos enfrentándonos a un mes de abril que nos deja una serie de novedades importantes que debemos tener en consideración. Lo que está a punto de pasar cambia por completo lo que esperamos tener en estos días de primavera.

Vivimos una estación en la que las lluvias han acabado siendo las grandes protagonistas y lo han hecho de tal forma que deberemos empezar a tener en cuenta. Son días de aprovechar al máximo algunos elementos que pueden ser claves, la previsión del tiempo nos dará más datos para poder afrontar una serie de planes que empezarán a materializarse en breve. Son tiempos de ver este cambio hacerse realidad y conseguirlo de tal forma que deberemos empezar a poner en práctica esta organización de planes que pueden cambiar por momentos. Roberto Brasero se adelanta a todos y nos empieza a dar algunos datos importantes sobre un cambio de tiempo en el que puede pasar de todo y más a las puertas del Puente de Mayo.

Avisa Roberto Brasero por lo que llega mañana

Mañana es operación salida para muchos que empiezan un importante puente, por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que nos está esperando, un cambio de ciclo que puede ser esencial. Por lo que, quizás tendremos que ver llegar el mes de mayo con algunos elementos que serán los que nos afectarán de lleno.

Roberto Brasero nos ha dado más de un dato importante que debemos empezar a ver llegar. Estos días de primavera son realmente inestables, lo hemos visto en un mes de abril con importantes novedades que nos ha dejado unas precipitaciones que cuestan de creer. Especialmente si las comparamos con un año pasado en el que las temperaturas y las lluvias fueron muy diferentes.

Esta semana hemos podido casi ver llegar el verano, con un termómetro al alza que se ha ido traduciendo con algunos elementos que van de la mano y que pueden acabar siendo esenciales. Cuando ya estábamos esperando el cambio de armario, veíamos llegar un verano a paso firme, nos encontramos con todo lo contrario.

Este mismo miércoles el país entero se prepara para un cambio de ciclo que puede acabar siendo el que marque un antes y un después. Una situación inesperada que puede ser el inicio de un puente muy esperado por todos. Especialmente en estos días en los que todo puede ir cambiando, sobre todo, ante la llegada de un fenómeno poco común en estos días.

Las tormentas llegan a España

España se prepara para sacar de nuevo el paraguas, Roberto Brasero no tiene ninguna duda de lo que está por llegar y de las consecuencias a las que nos enfrentamos en breve. Son tiempos de esperar lo inesperado, ante una primavera que llega con algunas sorpresas inesperadas.

Tal y como nos explica Roberto Brasero: «Tenemos cielos azules, un día radiante y luminoso para compensar la falta de luz artificial. Para mañana también esperamos mucho sol en general, pero a orillas del Mediterráneo se nos puede nublar, sobre todo en la Comunidad Valenciana donde podrían caer algunas lluvias débiles y tener unas máximas de 2 a 3 grados más bajas que las de hoy. También esperamos nubes de evolución de las que van creciendo a lo largo del día y que podrían dejar alguna tormenta por la tarde en el oeste de Extremadura, el norte de Huelva o el sur de Galicia. El miércoles esa probabilidad de tormentas en el oeste peninsular aumenta, ya que tendremos una borrasca con aire frío aislándose en el Atlántico frente a las costas de Portugal, y desde ahí posiblemente provoque nuevas tormentas el suroeste peninsular y sur de Galicia en jornada del jueves pero con temperaturas más altas».

César Gonzalo sigue con la misma previsión: «Mañana martes, los cielos se nublan en el Mediterráneo debido a los vientos de componente marítima. Se esperan algunas lloviznas en la Comunidad Valenciana y el interior de Murcia. En el extremo oeste, llegarán los primeros efectos de la borrasca atlántica. Se espera algunas tormentas puntuales en el oeste de Badajoz y de Ourense. En el resto seguiremos con tiempo estable y temperaturas aún más cálidas».

Con un inicio del puente de mayo con novedades: «El miércoles las temperaturas bajarán en el oeste, pero en el resto seguirán siendo muy cálidas. El puente comenzará con tormentas en el oeste del país, no deberían extenderse al resto. Viernes y sábado serán los días con los chubascos más generalizados, especialmente en el interior. Serán jornadas de chaparrones puntuales, breves, e intensos. Más probables en el oeste y menos en las costas del Mediterráneo, Cantábrico y Canarias. Chubasquero sí, pero ropa de invierno no. Porque no volveremos a las frías temperaturas de la pasada Semana Santa».