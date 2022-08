Alejandro Nieto se sincera sobre la enfermedad que padeció su hijo

No es ningún secreto que Alejandro Nieto está viviendo uno de los momentos más bonitos de su vida. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que su paso por Supervivientes 2022 no ha dejado indiferente a nadie, y proclamarse vencedor de la edición ha sido un auténtico sueño cumplido.

De esta manera, Alejandro Nieto ha concedido una entrevista exclusiva en Lecturas. En ella, el andaluz no solamente ha hecho balance de su paso por los Cayos Cochinos de Honduras sino también se ha sincerado sobre diversos momentos que han marcado su vida. Uno de ellos tiene una estrecha relación con su hijo.

Hace un tiempo, Alejandro Nieto confirmó que a su pequeño le habían diagnosticado nada más y nada menos que cáncer. Una noticia que, evidentemente, supuso un jarro de agua para toda la familia. Afortunadamente, con el paso del tiempo, la situación ha ido mejorando considerablemente.

En Lecturas, el flamante ganador de Supervivientes 2022 ha dado a conocer cómo se encuentra su hijo actualmente. Es entonces cuando ha reconocido que se ha recuperado de ese cáncer que padecía, algo que ha llenado de felicidad a toda la familia. “Tiene sus revisiones y ya. Muchas veces he pensado que ojalá lo hubiera tenido yo y no él, pero eso es imposible”, reconoció.

El novio de Tania Medina, lejos de que todo quede ahí, quiso seguir sincerándose sobre este asunto que tantísimo dolor y preocupación le ha generado con el paso de los años: “Cuando se ha curado, pues he sentido una alegría inmensa. Es lo mejor que le puede pasar a una persona”, aseguró.

Debemos recordar que precisamente la enfermedad de su hijo fue el motivo principal por el que Alejandro Nieto tuvo que abandonar la casa de Gran Hermano VIP 4. Ese fue el reality por el que se le empezó a conocer en Telecinco y por el que, posteriormente, participó tanto en La isla de las tentaciones como en Supervivientes 2022.