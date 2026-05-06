Alejandra y Jaime, indignados después de que su bebé ‘reborn’ haya sido rechazado en una guardería

La historia de Alejandra y Jaime se ha convertido en uno de los temas más comentados de los últimos días después de que sus quejas por no poder inscribir a su bebé reborn en una guardería se hayan hecho virales. Aunque en un primer momento pueda parecer una auténtica locura, Batmancito (que así se llama el pequeño) está sirviendo de gran ayuda para la pareja, especialmente para ella, que está pudiendo superar su trauma por no poder quedarse embarazada, algo que han querido explicar en el plató de Y ahora Sonsoles. Debido a la terapia a la que se está sometiendo, el consejo del especialista ha sido recurrir a uno de estos niños para asimilarlo, una práctica que le está sirviendo, pero que también está costando muchas críticas y burlas desde que han aparecido en los medios.

¿Qué es un bebé reborn?

Sí, como se puede apreciar en las fotos y en los vídeos, Batmancito es un muñeco creado de forma ultrarrealista para ser lo más parecido a un bebé humano. Aunque sus propietarios saben perfectamente que son muñecos, la mayoría los viste como bebés humanos, llegando a tratarlos como uno más de la familia. Aunque sigue siendo extraño verlo, hay muchas personas que llegan a pasear a estos bebés con carritos de verdad por las calles, acudiendo a parques y tratando de hacer todo tipo de actividades que harían como si fuera su hijo.

Un bebé reborn puede llegar a costar entre 1.000 y 3.000 euros

¿Por qué querían llevar a su bebé a una guardería?

Aunque muchos les han tachado de locos, Alejandra y Jaime son una pareja que quería ser padres, pero su sueño se truncó debido a que ella no puede tener un embarazo seguro; por eso los médicos le desaconsejaron intentar quedarse embarazada.

Ante el golpe que le ha dado la vida, Alejandra ha recurrido a una terapeuta para superarlo, de ahí que le aconsejase recurrir a un bebé reborn para poder vivir la experiencia de ser madre. Por eso, con Batmancito quiere llevar una vida lo más parecida a ser madre, entre ellos crear la rutina de vestirle cada mañana y llevarle a la guardería. «Tengo que hacer una terapia lo más real posible para generar una rutina mental», aseguraba en el plató.

En todo momento ella ha querido dejar claro que sabe que su bebé es un muñeco, por eso no pretendía que su ‘hijo’ estuviese allí durante un curso entero; se trataba de una parte de esta terapia que tenía una duración determinada. «Obviamente no iba a ser un año, era una terapia de 21 días, solo por vivir la experiencia», así explicaba que lo único que buscaba su terapeuta era que viviese parte del proceso para poder sanar sus problemas.

Alejandra y Jaime (papá de la criatura y que ha estado completamente callado durante la entrevista) recurrieron a una guardería privada y explicaron en todo momento la situación a la dirección para que pudieran ayudarles. «Entiendo que es un muñeco, pero necesito sanar y esto no le hace daño a nadie», así se ha quejado ella de lo sucedido.

Según la dirección del centro, la negativa fue por no «causar problemas a los padres del resto de niños». Lo que mucha gente no entiende es la oportunidad de negocio perdida por ese centro. Alejandra sólo quería tener una rutina durante 21 días (el tiempo en el que nuestro cerebro convierte en rutina una actividad que repetimos diariamente) para llevar a Batmancito al centro, pero una vez allí no necesitaría ningún tipo de cuidado porque es un muñeco. Ella quería vivir la sensación de llevar y recoger a su pequeño, algo que en principio no afecta a nadie.

No es la primera vez que hablan en televisión de su caso

Esta pareja es posible que sea conocida por muchos, puesto que ya han aparecido en varias ocasiones en programas. En 2025 ya acudieron para contar su experiencia con un bebé reborn, sentándose con Sonsoles Ónega. Además, hace apenas unos días, denunciaron su caso en el espacio Visto lo visto, de Telecinco, donde denunciaron que la guardería de Marbella a la que acudieron rechazó su petición de inscribir a Batmancito.

¿Es beneficiosa la terapia con bebés ‘reborn’?

A fecha de publicación de este artículo no hay estudios publicados sobre los beneficios o desventajas de tener un bebé ‘reborn’, pero fue en el año 2022 cuando en Y ahora Sonsoles también hablaron de este tema con la psicóloga Ana Isabel Gutiérrez. La experta aseguraba que, aunque muchos médicos recomiendan este tipo de muñecos para personas que sufren alzhéimer y depresión, no hay evidencias científicas de que sean de ayuda.

Entre los problemas, destacaba que podrían provocar que el proceso de duelo se «enquiste», además de aislamiento social y problemas económicos por el alto coste de los muñecos y de sus accesorios.