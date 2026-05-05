Andrea, tras recibir la mayor indemnización en España por una negligencia médica: «Nada compensa»

La historia de Andrea Téllez y de su hijo Neizan es una de las más duras que se han podido escuchar en televisión en los últimos años. Lo que debía ser el día más feliz de su vida por el nacimiento de su hijo, se convirtió en una pesadilla para esta mujer, que vio como hace seis años todo su mundo se paraba por completo sin que ella pudiera hacer nada por solucionarlo. Todo ocurrió durante el nacimiento del niño, en el año 2019, en el hospital de la localidad valenciana de Sagunto. Allí acudió para dar a luz, pero numerosos fallos han provocado enormes problemas a su hijo, que sufre una parálisis cerebral grave. Es por eso que un juzgado ha decidido que debe recibir una enorme indemnización, la más alta de la historia en España, aunque eso no consiga compensar que ese niño no vaya a tener una vida normal.

El testimonio lo ha contado en el plató de Y ahora Sonsoles, donde ha acudido para hablar claro después de que su caso se haya convertido en noticia. Ante la presentadora ha contado que allí acudió confiando en el personal médico y que durante un día estuvo esperando para dilatar, hasta que los médicos decidieron que no podían esperar más para provocar el parto. El primer error que ella advirtió es que le rompieron la bolsa del líquido amniótico, algo que ella no sabía si era correcto. Durante horas estuvo esperando incluso con fiebre, pero no hicieron nada por bajarla. La cadena de errores continuó hasta que decidieron hacer una cesárea de urgencia, llegando a tener que reanimar al pequeño, debido a que «nació muerto».

Una sentencia judicial ha condenado a la ginecóloga y a la matrona a tener que pagar más de 13 millones de euros. Esta cantidad es para poder cubrir todas las necesidades que el pequeño Neizan necesitará durante toda su vida, puesto que es completamente dependiente. Su familia podrá así costear sus cuidados y adecuar su casa y su vida a esta situación.

Una cadena de errores que terminan de la peor manera

En esta entrevista, Andrea también ha explicado que estuvo casi 24 horas sin poder ver a su hijo tras el parto, debido a que le dijeron que su hijo tenía que ser trasladado a otro hospital, aunque no le avisaron de la situación tan grave en la que estaba. «Me dijeron que había podido tragar meconio», que son las primeras heces del bebé, pero nadie quiso hacerse responsable de contarle las malas noticias.

Una vez en el nuevo centro, descubre que su hijo está conectado a numerosos cables y con los ojos tapados para que su cerebro no tenga ningún tipo de estímulo. Allí sí le explican que el pequeño estaba muy grave y que las siguientes 72 horas serían clave.

Los problemas de Neizan

«Es dependiente al 100% de mí. No camina, no habla…», así ha explicado Andrea la situación de su hijo, que ya tiene seis años. Neizan tiene un 87 % de discapacidad reconocida debido a que sufre parálisis cerebral, retraso madurativo y epilepsia.

«Si hubieran hecho antes una cesárea, se podría haber evitado. O a lo mejor si la hubieran hecho antes, el niño no hubiera salido con las secuelas con las que sale ahora», lamenta Andrea ante las cámaras de Antena 3.

Lo que dice la sentencia

Según el Juzgado de Primera Instancia 103 de Madrid, los daños que sufre el pequeño son fruto de una negligencia médica debido a que no se detectó la falta de oxígeno en el cerebro del bebé durante el parto, provocando estas secuelas que tendrá de por vida.

Aunque es una victoria judicial, para la madre no sirve de mucho: «No hay dinero que pague en el mundo el daño que le han causado a mi hijo».

Hay posibilidad de recurso

Esta enorme cantidad de 13 millones de euros ha sido calculada para que Neizan y su familia puedan costear toda su vida esas necesidades especiales provocadas por la mala atención. Eso sí, el abogado de la familia avisa de que la sentencia se puede recurrir y esa condena podría cambiar.