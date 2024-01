Aitana se sincera sobre las duras críticas que ha recibido a lo largo de su carrera

Aitana ha comenzado este año 2024 siendo la portada de la revista GQ. Aquí se ha sincerado acerca de sus experiencias como una artista ya consolidada en la industria musical. La joven ha sido objeto de muchas críticas desde los inicios de su carrera tras su gran paso por Operación Triunfo, donde quedó en segunda posición y se llevó a un gran séquito de fans.

«Desde el principio he sido una persona que me he sentido muy querida, pero también que han criticado bastante. Siempre he llevado este asunto un poco mal, me he llegado a quitar las redes porque en algún punto me han generado mucha inseguridad, aunque este año he pasado un poco más de todo», comenzaba contando acerca de las críticas.

Ha contado cómo ha sido su experiencia lidiando con los malos comentarios y cómo le han estado afectando: «He manejado sorprendentemente bien los comentarios y opiniones acerca de mi evolución artística, y no creo en absoluto que el poder y la fama me hayan arrebatado mi inocencia o dulzura, sino que todo es una consecuencia de mi trabajo».

«Yo siempre he sido muy espontánea, y ahora tengo que tener un poco más de cuidado, porque enseguida sale cualquier cosa. Sin embargo, si hay algo de lo que me he dado cuenta, y va a pasar en este 2024, es que ya me da igual lo que se diga de mí. No me importa cuántos novios me pongan, que cada uno piense lo que quiera, no puedo estar justificándome todo el rato», explicaba acerca de los rumores.

La otra cara de la moneda de la fama son las críticas que Aitana ha estado recibiendo desde los inicios de su trayectoria y que ha confesado en esta entrevista cómo ha aprendido a lidiar con ellas.