Aitana y Sebastián Yatra: los gestos que, tras anunciar la ruptura, han llamado la atención

Tras semanas de rumores, se ha confirmado la noticia que tantos fans estaban temiendo. Aitana y Sebastián Yatra han puesto punto final a su romance tras casi un año de relación. El final de una historia de amor que siempre intentó estar lo más alejada posible de las cámaras y el ojo público, pero cuya chispa entre los protagonistas era innegable.

«Nos queremos un montón. Somos y seremos grandes amigos de la vida. En este momento los dos estamos solteros, andamos cada quien viviendo su propio camino», comenzaba explicando Yatra durante su última intervención con los medios de comunicación. «La quiero muchísimo y vivimos una historia muy bonita este año», concluyó.

Unas palabras que fueron un claro detonante, pero que han servido para que situaciones previas hayan cobrado mayor relevancia. De hecho, ha nadie pasó desapercibida la ausencia de la catalana en la boda del hermano de Yatra, así como en la gala de los premios Latin Grammy. Un encuentro donde el colombiano fue uno de los grandes presentadores y al que ella prefirió no asistir.

Superar una ruptura no es fácil. Por ello, Aitana no pudo evitar abrir su corazón durante su concierto en Bogotá (Colombia). «Mi padre, antes de salir al show, ha empezado a decirme un montón de frases súper bonitas. Y yo le decía: ‘papá, por favor, cállate, que voy estar fatal; porque emocionalmente no estoy bien», comenzó señalando, entre lágrimas.

Y la Aitana llorando por el yatra en pleno concierto BRAGAS pic.twitter.com/RDBh86bPrb — Gavichu DE LUTO ᴘɢ ² ❤️💙💫 (@javichuoficial_) November 27, 2023

Estar en la tierra natal de su ex pareja, tras haber vivido un romance tan intenso, ha removido por completo a la artista. «No pasa nada, porque hay días que estoy bien y hay días que estoy peor. La vida son cambios y de eso va a esta canción», dijo antes de proceder a continuar con el concierto.

Asimismo, otro gesto de la cantante que no ha pasado desapercibido tuvo lugar en sus historias de Instagram, medio donde compartió su sencillo Ella bailaba. Un tema muy especial donde ha destacado un fragmento en concreto: «En Instagram no la ves, pero llora hasta las 3, y eso pasa de hace rato».