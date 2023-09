Aitana comparte un adelanto de ‘2 Extraños’, cuya letra podría ir dirigida a Miguel Bernardeau

El próximo 22 de septiembre verá la luz Alpha, el tercer disco de Aitana, un trabajo discográfico que se presenta como uno de los lanzamientos musicales más esperados de este año y que se espera que sea su confirmación como artista internacional.

Desde que durante su viaje a Los Ángeles el pasado mes de enero decidió rehacer su tercer disco desde cero, Aitana ha sido muy hermética con todos los detalles que conformar su nuevo álbum, sin embargo, poco a poco se ha ido desvelando todo el universo Alpha.

En total, serán 15 las canciones que compongan el nuevo disco de Aitana. Un álbum en el que la artista fusionará el pop con ritmos house y dance, e incluso con influencias de la música de los 90. Aunque la mayoría de estas canciones no han visto la luz, la artista ha desvelado nuevos detalles.

Tras compartir parte de la letra de Luna, Aitana ha ido más allá, y ha compartido un adelanto de otra de las canciones que formarán parte de Alpha. En esta ocasión, se trata de una canción titulada 2 Extraños, cuya letra ha dado mucho que hablar.

A través de su cuenta de Tik Tok, Aitana ha compartido un vídeo en el que se pueden escuchar los primeros segundos de esta canción. Una canción de desam0r, cuya letra ha llevado a muchos de sus fans a pensar que se trata de un tema dirigido a su ex pareja, el actor Miguel Bernardeau.

«Te conocí con 19, besos van y besos vienen. ¿Para qué vuelvo a ese bar si está frío como nieve? No estás tú. Fue por idiota que yo me hice ese tattoo, pero ahora no estás tú”, canta Aitana en el vídeo que ha compartido en su cuenta de Tik Tok.

En el audio completo de los 44 primeros segundos de la canción, se escucha otro fragmento en el que la artista se refiere a una relación pasada que duró cuatro años. Este fragmento ha confirmado la teoría de sus fans, debido a que la pareja empezó en 2018 y puso fin a su noviazgo a finales del año pasado.

«La última vez te vi llorando por FaceTime. Yo sé que fue ‘mal time’, pero al menos te dije todo lo que sentía. No es que lo sienta, ni que me arrepienta, pero ahora somos dos extraños. Como si no lleváramos años, como si nos hiciéramos años. Valen de nada cuatro años juntos, eso sí hace daño», sentencia. Una letra que ha dado mucho que hablar y que el próximo 22 de septiembre sus fans podrán escuchar al completo.