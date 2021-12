Ainhoa Arteta no oculta las secuelas físicas de la grave septicemia que casi acaba con su vida este verano. La artista ha decido mostrarlas para poder así cerrar la dura etapa que ha pasado.

Ainhoa Arteta contrajo en julio la bacteria E-Coli y tuvo que soportar uno de los periodos más duros de su vida, ya que sufrió una grave septicemia como consecuencia de la infección. A la artista tuvieron que amputarle dos de las falanges de su mano derecha, un duro golpe que la alejó durante un periodo de tiempo de la opinión pública.

Según ha confesado la cantante, esta enfermedad estuvo a punto de acabar con su vida. Además, Ainhoa Arteta ha sido fotografiada recientemente por el centro de Madrid dando un paseo con su hija. En las imágenes, la artista aparece sin ocultar las secuelas físicas de la septicemia y haciendo una vida absolutamente normal.

Recientemente, la cantante se puso en manos de cirujanos en Berlín para remodelar las falanges amputadas. La operación fue un éxito rotundo y como ella misma lo celebró: «por fin puedo decir que la mejoría es evidente y que falta muchísimo menos para poder estar con todos vosotros. Que tanto ánimo y apoyo me habéis brindado y del que estoy segura que sin él no hubiera sido posible mi recuperación. Gracias por vuestra energía, cariño y respeto. Nunca olvidaré lo que he sentido… que sin ninguna duda me ha dado muchas lecciones de vida y coraje”.

Ainhoa Arteta ha despedido este 2021 con un vídeo cargado de mensajes motivadores y críticas hacia aquellos que la han traicionado. En el montaje destaca una sola palabra, venceré.

«Este nuevo año viene cargado de esperanza, ilusión y recuperación. Sigo en marcha: llegaré a la meta, alcanzaré la cumbre. Mira lejos, muy lejos, mas lejos, venceré», se puede leer en el vídeo publicado por Ainhoa Arteta en Instagram.