La entrada de Adara Molinero en ‘Secret Story’ ha sido una de las más comentadas de los últimos tiempos, tanto por el público como por sus compañeros de concurso. Sin embargo, la influencer ha entrado en «la casa de los secretos» con un hándicap: no ha superado su ruptura con Rodri Fuertes.

Esta situación la ha llevado en numerosas ocasiones a venirse abajo, algo que volvió a ocurrir en su última conversación con Cristina Porta. La periodista le ha aconsejado que se quede con lo positivo de la conversación que pudo tener con su exnovio, pero el corazón de Adara está completamente roto. El dolor por una ruptura que la ha llevado a confesar que ella quería avanzar más rápidamente en la relación que él y que decidió romper a pesar de estar muy enamorada.

Cristina: «Siempre puedes recuperarte»

Adara: «Pero no tanto como esta vez» #SecretGala5 pic.twitter.com/LNQJRAQrO3 — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 14, 2021

«A lo mejor sales de aquí y cambia todo. Si es él, es él y sino no lo va a ser, ¿lo sabes no? ¿De qué sirve que sufras?», le ha dicho Cristina Porta para animarle. Sin embargo, sus palabras no han impedido que Adara se volviese un mar de lágrimas. «Me duele muchísimo, muchísimo. Da mucha rabia. No quiero sufrir más», declaraba la concursante rota.

Por su parte, la periodista le ha recomendado darle tiempo y le ha recordado que Rodri dio un importante paso al frente llamándole cuando está muy en contra de hablar en televisión. Un bajón emocional que llega en uno de los momentos más difíciles para Adara en el reality, sobre todo, tras sentirse traicionada por algunos de sus compañeros de la casa, entre ellos, los Gemeliers. Y es que descubrir todo lo que han dicho los hermanos de ella a sus espaldas no le ha echo nada de gracia.