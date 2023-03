Adara estalla contra Arelys en ‘Supervivientes 2023’: «Vas de Virgen María y tienes el demonio dentro»

Los días pasan y el hambre va en aumento, convirtiéndose así en la mayor preocupación de los concursantes y en el motivo que les hace enfrentarse cada vez más. Durante la pasada gala de Supervivientes 2023, Adara Molinero y Arelys Ramos protagonizaron una importante pelea que acabó con las dos enfrentadas y echándose cosas a en cara.

Desde el inicio del programa, y como norma de este, todos los concursantes tienen derecho a comer una ración de arroz de 50 gramos por día. La encargada de cocinar el arroz y de hacer tal reparto fue Arelys, quien decidió cocinar menos arroz del que le correspondía a cada concursante. Adara Molinero se dio cuenta al instante y le exigió a su rival su ración de arroz entera: “Te estoy hablando Arelys, no me ignores eh. Llevas dos días tocándome los huevos. No vuelvas a tocar mi ración de arroz, es lo que está estipulado, es mi gasolina”, comentó muy enfadada.

La monumental discusión de Adara y Arelys: «Vas de Virgen María y tienes el demonio dentro» La pelea al completo, esta noche a las 22:00h, en #ConexiónHonduras4 🏝 https://t.co/6Qv3UEqigI — Supervivientes (@Supervivientes) March 26, 2023

Por su parte, la madre del esgrimista prefirió no hacerle caso y explicarle que todo el mundo pasa hambre en el programa, no solo ella. “¡Con la comida no se juega, con la comida NO!”, expresó la modelo entre gritos y rompiendo a llorar. Adara quiso explicarle que había perdido tanto peso que no se podía ni meter en el agua fría porque le duelen los huesos, sin embargo, a Arelys esto no pareció importarle. Algo que molestó todavía más a la influencer: “Vas de Virgen María y tienes el demonio dentro, payasa», gritó entre llantos.

Asraf Beno fue al momento a consolarla e intentar que se calmara, aunque no tuvo mucho éxito: “Yo me adapto a todo lo que quieran, pero con las raciones no. Eso sí que no porque me calienta. No estoy bien, lo estoy pasando mal. Se puede discutir por lo que sea, pero que no me rebajen lo que me toca. Que no me toquen mi ración de arroz, es lo único que pido”, terminó diciendo.