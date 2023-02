’25 palabras’: invitados famosos del 6 al 8 de febrero

25 palabras cambia como cada tres días de invitados y recibirá a dos humoristas, uno metido a político, y a dos periodistas. Estos son los famosos que acuden del 6 al 8 de febrero al programa de Christian Galvez en Telecinco.

Felisuco

Para millones de personas se trata de uno de los colaboradores míticos de Telecinco en programas como El informal o A tu lado. Mucho tiempo ha pasado desde aquello y su vida se ha transformado por completo al centrarse en el mundo de la política.

En 2014 fue nombrado como vicepresidente del Racing de Santander, aunque en 2016 saltó de nuevo a la actualidad por su afiliación a Ciudadanos. Actualmente es portavoz del Grupo Parlamentario de Cs en el Parlamento de Cantabria y coordinador del partido en Cantabria.

Manu Górriz

Qué experiencia más fantástica! No os podéis perder el programa lunes, martes y miércoles. Gozada de concurso. https://t.co/AHhhmMJVLb — MaNu GoRRiZ (@manugorriz) February 6, 2023

Se trata de uno de los humoristas televisivos más conocidos de los últimos tiempos tras su paso por Comedy Central y Late Motiv, el programa de Buenafuente en Movistar. Actualmente es uno de los presentadores de Fénix Media, la productora de 25 palabras, que estrenará un nuevo concurso de À Punt.

Mariló Montero, invitada de 25 palabras

La periodista acaba de finalizar la sustitución de Marta Flich en Todo es mentira en Cuatro. Además, fue la la presentadora junto a Risto Mejide de las Campanadas de Mediaset que se vieron envueltas por una enorme polémica tras las críticas sin piedad a Ana Obregón y a Cristina Pedroche.

Irene Junquera

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Irene Junquera (@irenejunquera)

Comenzó su trayectoria en la redacción de deportes de Punto Radio, donde se convirtió en colaboradora de Josep Pedrerol, con el que pasó a Punto Pelota y El Chiringuito.

Tras abandonar el mundo del deporte, decidió probar suerte en otros formatos como All you need is love… o no, pasó por Europa FM y Kiss FM con Frank Blanco y llegó a ser colaboradora de Zapeando en La Sexta.

Su última gran aparición fue en GH VIP 7 y El desmarque de Cuatro y actualmente sigue vinculada al mundo del deporte como colaboradora de Radio Marca y otros medios.