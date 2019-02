Dua Lipa cumple su sueño: Conocer a su verdadera inspiración en la música

Dua Lipa es todo un referente musical a nivel mundial. Cuenta con un estilo verdaderamente marcado y diferenciado que le hace ser sencillamente única. Porque sí, no hay ningún tipo de artista que se asemeje a ella. Y eso es lo bonito de ser una estrella, ¿no es así?

Otra de las grandes características de la intérprete de ‘New Rules’ es, sin lugar a dudas, su humildad. Es todo un referente en muchos aspectos. De hecho, podría decirse que es toda una leyenda viva de la música pero, a pesar de todo, jamás ha olvidado ni olvidará sus orígenes.

Nunca quedará atrás la persona que verdaderamente le hizo amar la música como nunca, que le inspiró en numerosas ocasiones y, sobre todo, le ayudó a través de canciones. ¿Sabéis a qué artista nos referimos exactamente? Nada más y nada menos que a otra artista de leyenda: Pink.

I met my idol last night and it was nothing short of perfect. It’s so nice to meet someone you’ve always looked upto, who’s music has always been there for you and know they are everything you imagined. Thank you @Pink for being the realest. I feel so lucky ❤️ pic.twitter.com/yKC5k5ukGO

— DUA LIPA (@DUALIPA) February 21, 2019