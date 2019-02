El actor australiano Chris Hemsworth tiene nuevo proyecto. Se trata de una película biográfica sobre Hulk Hogan, el famoso luchador profesional. Así, el actor de 35 años dejará atrás a ‘Thor’ y a su característico martillo para meterse en la piel de este profesional de la lucha libre de 65 años en un proyecto para la plataforma Netflix.

Aunque la película todavía no cuenta con un título confirmado, tratará sobre la trayectoria profesional de Hulk, el luchador estadounidense que se convirtió en una estrella de los eventos mundiales de lucha libre entre los años 80 y 90, y que hasta 2015 trabajó para la World Wrestling Entertainment. Actualmente se encuentra retirado.

Sabemos que el director Todd Phillips será quien esté al mando de la dirección de la película y que el guión estará co-escrito por el mismo Todd y el guionista Scott Silver. Esta pareja ya ha trabajado mano a mano en otras ocasiones, la más reciente para la película ‘El Joker’ que llegará a los cines en octubre.

