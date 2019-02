Ylenia Padilla, muy preocupada por haber casi perdido un preciado objeto de Belén Esteban

Ylenia Padilla muestra su preocupación ante la posible pérdida de un objeto que le dio Belén Esteban

Ylenia Padilla ha sido y será siempre una de las grandes sorpresas de ‘GH Dúo’. Bien es cierto que sabíamos de su participación antes incluso de que comenzara, de manera oficial, el concurso. Lo único que nos faltaba por descubrir era quiénes le acompañarían en esta aventura.

Ya pudimos ver a la de Benidorm en un reality de Telecinco con las mismas características. Se trataba de ‘GH VIP 3’, donde Belén Esteban consiguió llevarse el más preciado maletín. Fue una edición bastante dura, pero sirvió para que las dos tuvieran una gran amistad dentro y fuera de la casa.

Tanto es así que en Guadalix de la Sierra está siempre presente la de San Blas. Lo está a través de un regalo que le dio a Ylenia Padilla antes de que entrase a ‘GH Dúo’. Se trata de una estampita de San Judas Tadeo que, por el momento, ha traído muchísima suerte a la concursante. Pero ha pasado algo que ha hecho saltar todas las alarmas.

Mira lo que dicen por aquí, @BelenEstebanM 😂 Ylenia: “Se me había caído la estampita que me dio Belén, casi me da algo que no la encontraba. Me muero, más que nada porque me mata” > https://t.co/wDI1Yir6u5 #GHDÚO19F pic.twitter.com/a0km0NqcDC — Gran Hermano (@ghoficial) February 19, 2019

Por todos es conocido que este santo es el Patrón de los Imposibles. Belén Esteban le tiene mucho cariño y ha querido que le de suerte a su querida amiga Ylenia Padilla. Pero todo ha cambiado cuando la de Benidorm había perdido la estampita que le ha acompañado durante todo el concurso.

¡Lo que lees! Estaba preocupada por encontrarla por su suerte, pero más aún porque Belén Esteban podría matarla. Pero, afortunadamente, todo ha quedado en un susto puesto que, finalmente, la de Benidorm ha logrado encontrar ese objeto que creía perdido en la casa de Guadalix.

“Se me había caído la estampita que me dio Belén Esteban, casi me da algo porque no la encontraba. Me muero, más que nada porque me mata”, aseguró una Ylenia ya más aliviada al descubrir que todo había quedado en una mera anécdota. No le conviene perderla y menos esta semana que se encuentra nominada. ¿Le volverá a traer suerte?