‘Got Talent’: el pase de oro más complicado, para un matrimonio de altura

La actuación que consiguió ablandar a Edurne en 'Got Talent'

La actuación que nos ha dejado a todos con la boca abierta, incluso a los miembros del jurado más difíciles de convencer.

Arriesgada, peligrosa, pero a la vez impactante; así fue la actuación que el Dúo Flame hizo en el programa de Telecinco, ‘Got Talent’. La pareja artística que consiguió ablandar al jurado está integrada por un matrimonio de valencianos, de procedencia ucraniana.

#GotTalent4 RT si estás flipando con la locura que acaban de hacer en el escenario Dúo Flame 😱 https://t.co/fenrUL3cxH pic.twitter.com/tOCXWDoTm0 — Got Talent España (@GotTalentES) 18 de febrero de 2019

El dúo consiguió poner a los jueces y al público en pie, incluso a Edurne, que muestra en esta edición su faceta más dura. La cantante es la más veterana de los cuatro que conforman el jurado y admitía: “Al principio lo pasaba mal dando valoraciones negativas porque también he sido concursante y me han valorado, pero cada vez me cuesta menos”, haciendo alusión a la época en la que formó parte del formato que la dio a conocer, ‘Operación Triunfo’. Es por eso que daba ‘noes’ sin parar durante el programa.

Risto Mejide, conocido como el juez más duro e intransigente decía: “Edurne es la prueba de que una persona honesta tarde o temprano tiene que decir que no”. Incluso había concursantes que conseguían el ‘sí’ del publicista, pero no el de la ex triunfita.

El público la animaba a que pulsara el botón dorado, a lo que ella respondió: “Si alguien me dice que dé el ‘Pase de oro’ no lo voy a dar, tiene que ser porque yo quiera”.

Pero en esta ocasión, Edurne no puso reparo en concedérselo al matrimonio y se justificó diciendo: “Yo he sufrido, porque he visto que temblaba mucho y lo he pasado mal, pero hacen cosas que parecen imposibles en el cuerpo humano”.

Paz Padilla también se sumó a los halagos y dijo que no podía ponerle ningún ‘pero’ a la actuación y que le había parecido increíble. Y es que no era para menos, todos vivimos emocionados desde casa el momentazo que nos dio la pareja de concursantes.