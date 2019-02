Cardi B y Lady Gaga, protagonistas de una historia con final feliz

La noche de los Grammy era evidente que sería una de las más recordadas por mucho tiempo. En ella se reunirían grandes leyendas vivas de la música y, por supuesto, artistas que poco a poco también están logrando hacer en la industria a nivel internacional. Con lo cual, era una auténtica maravilla en todos los aspectos.

Recientemente supimos que V, componente de BTS, quedó fascinado con la actuación de Cardi B en los Grammy. Ella se convirtió, por si fuera poco, en la primera mujer solista en la historia en ganar el premio como Mejor Álbum de Rap. Pero hay muchísimo más, porque esta cantante vivió un reencuentro muy especial.

Después de estar muchísimos años en la industria, por fin Cardi B y todos sus seguidores han podido cumplir su sueño de verla junto a otra de las más grandes de esta profesión. Una artista que no solamente es cantante sino que también es una excepcional actriz. ¿A quién nos referimos exactamente?

It is so hard to be a woman in this industry. What it takes, how hard we work through the disrespectful challenges, just to make art. I love you Cardi. You deserve your awards. Let’s celebrate her fight. Lift her up & honor her. She is brave. pic.twitter.com/lunY27vn3E

— Lady Gaga (@ladygaga) February 13, 2019