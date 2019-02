‘Vikings’: ¿Qué podemos esperar (objetivamente) de la sexta temporada?

Nos separa un largo camino hasta alcanzar la sexta y última temporada de ‘Vikings’, pero eso no significa que no pensemos en lo que está por venir. Sabemos que esta nueva entrega supondrá el final de la historia de Ragnar Lothbrok y sus hijos, sabemos que nos dará un cierre definitivo a la serie, pero hasta aquí podemos leer.

Las teorías no dejan de surgir y los rumores, que sobre todo aparecieron durante el rodaje (finalizado el pasado mes de noviembre), siguen tomando forma y fuerza. Pero siendo objetivos, no tenemos demasiados datos de esta sexta temporada. O no los teníamos hasta que History Channel lanzó un pequeño adelanto de 20 segundos, en el que nos desveló grandes momentos que viviremos durante los próximos capítulos.

A través de este teaser y de lo que hemos podido ver en la quinta temporada, podemos crear una especie de mapa conceptual y hacernos una idea objetiva de lo que veremos en la última entrega de episodios de ‘Vikings’. Mientras esperamos a que llegue el estreno, que se espera para octubre, noviembre o diciembre de 2019, imaginemos qué Kattegat nos vamos a encontrar.

Norsemen lick your wounds now. But never forget. The war is not over ⚔️ Season VI of #VIkings coming to @HISTORY soon, #ShieldGeeks pic.twitter.com/i2nHvh3tIS

— #Vikings (@HistoryVikings) 31 de enero de 2019