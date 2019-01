Ed Sheeran confirma los artistas que abrirán sus conciertos en España

Ed Sheeran ha logrado, en poco tiempo, ganarse el respeto tanto de los amantes de la música como los artistas más grandes de la historia. Todos y cada uno de sus trabajos discográficos son una auténtica delicia y todo un regalo para nuestros oídos. Es evidente que tiene un don para este ámbito profesional.

Sabe crear canciones como nadie. Las letras e historias que refleja en ellas hacen que pueda emocionarnos y, sobre todo, sentirnos completamente identificados. Esa es la magia de la música: Todos los sentimientos que nos hace descubrir y experimentar de una manera muy especial.

Después de todo el éxito cosechado por Ed Sheeran, ha querido volver a contar con España para su nueva gira a nivel mundial. Actuará en dos grandísimos recintos como son el Estadí Olimpic de Montjuic (Barcelona) y el Estadio Wanda Metropolitano (Madrid). ¡Pero hay más sorpresas!

¡@edsheeran confirma a @JamesBayMusic y @zaralarsson como teloneros en sus conciertos en España! Últimas entradas a la venta en https://t.co/YZ9ebkePTs pic.twitter.com/GsrOfOYxv6 — Live Nation España (@LiveNationES) January 31, 2019

Y es que el propio Ed Sheeran ha sido el encargado de confirmar qué artistas son los que abrirán sus dos conciertos en España. Y hablamos en plural puesto que no se trata de un solo cantante, sino de dos. Con lo cual, esto hará que el show sea aún más especial. ¿Quiénes son?

Por un lado, encontramos a James Bay. Es un artista británico de 28 años conocido por grandísimos éxitos en todo el mundo tales como ‘Let It Go’, ‘Hold Back The River’ o, incluso, ‘Us’. Con lo cual, llenará ambos estadios de una magia tremendamente maravillosa.

Por otro lado, una artista que ha brillado con luz propia en los últimos meses tampoco podía desechar la invitación de Ed Sheeran. Hablamos nada más y nada menos que Zara Larsson. Con tan solo 21 años ha hecho historia con temas como ‘Ruin My Life’ o ‘Ain’t My Fault’. Con lo cual, es evidente que el cantante de ‘Shape of you’ ha hecho una gran elección. ¡Comienza la cuenta atrás!